Азербайджан і Вірменія можуть через кілька місяців підписати мирну угоду, - Алієв

Переговори Азербайджану і Вірменії рухаються в бік врегулювання конфлікту. Протягом декількох місяців країни можуть підписати мирний договір.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Азербайджану Ільхама Алієва в інтерв'ю "İl Sole 24 Ore" .

Алієв цього тижня побував у Брюсселі, де провів переговори з президентом Євроради Шарлем Мілешем і прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном.

"Ми домовилися, що протягом місяця міністри закордонних справ Азербайджану та Вірменії зустрінуться для початку практичних переговорів щодо мирної угоди", - заявив він.

Лідер Азербайджану зазначив, що Баку з 2020 року наполягав на підписанні мирної угоди. Однак він підкреслив, що остаточне рішення буде залежати від переговорів.

"Якщо вірменська сторона проявить таку ж волю, думаю, це реально. Ми висунули 5 базових принципів, на яких має будуватися мирна угода, і Вірменія їх прийняла", - додав Алієв.