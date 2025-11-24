ua en ru
Новый завод Iron Dome: Америка запускает производство перехватчиков для Израиля

США, Понедельник 24 ноября 2025 04:30
Новый завод Iron Dome: Америка запускает производство перехватчиков для Израиля Фото: Железный купол (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

В США открыт новый завод для производства перехватчиков системы "Железный купол", что усиливает оборонные возможности Израиля и стимулирует военно-промышленное сотрудничество с США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Breaking Defense.

Американская компания Raytheon совместно с израильской Rafael официально запустили завод в США, который будет выпускать ракеты-перехватчики для системы противовоздушной обороны "Железный купол".

Строительство объекта продолжалось с конца 2023 года, на него обе компании вложили 33 миллиона долларов США.

Заказ и финансирование

Израиль разместил заказ на ракеты-перехватчики стоимостью 1,25 миллиарда долларов, средства на который поступают в рамках помощи США.

Ранее Министерство обороны Израиля объявило о "многомиллиардном контракте" с Rafael на поставку новых зенитных ракет Tamir.

Министр обороны Израиля отметил, что подписанный контракт существенно усилит возможности ПВО страны и позволит эффективно противостоять угрозам национальной безопасности.

Пакет помощи США

Производство ракет для Iron Dome финансируется за счет пакета помощи США на 8,7 миллиарда долларов, принятых Конгрессом в апреле 2024 года. В него включены 5,2 миллиарда долларов, выделенные специально на средства ПВО.

Церемония и сотрудничество

Подписание контракта прошло в штаб-квартире министерства обороны Израиля в Тель-Авиве с участием военного атташе США генерал-майора Аарона Дрейка и ведущих израильских оборонных представителей.

Новый завод укрепляет стратегическое сотрудничество между странами и обеспечивает надежное производство ключевых элементов системы Iron Dome.

Напоминаем, что США представили новую версию плана урегулирования конфликта в Украине, который включает от 26 до 28 пунктов, и отметили значительный прогресс на переговорах в Женеве, подчеркнув, что документ учитывает позиции обеих сторон.

Отметим, что европейские страны разработали собственный мирный план по Украине, который корректирует баланс переговорных позиций и служит ответом на 28-пунктный проект США, считавшийся слишком выгодным для России.

