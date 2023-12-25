RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ответственность за неявку в военкомат и не только: какие ограничения готовят украинцам

Фото: уклонистам от военной службы ограничат ряд прав (zoda.gov.ua)
Автор: Валерий Савицкий

Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины касательно усовершенствования отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы". Документ, среди прочего, устанавливает определенные ограничения прав граждан Украины, которые уклоняются от постановки на воинский учет и прохождения военной службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Статья 201 законопроекта устанавливает временные меры, которые могут быть применены к гражданам во время проведения мобилизации.

Временные ограничения прав

Так, военнообязанные и резервисты, которые не выполнили обязанности, определенные частью третьей статьи 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" ("Обязанности граждан по мобилизационной подготовке и мобилизации". - ред.), по сообщению руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки вносятся в Единый реестр должников и к ним применяются следующие ограничения в виде:

  • запрета выезда за границу;
  • запрета на проведение операций с движимым и недвижимым имуществом;
  • ограничения на право управления собственным транспортным средством и получения водительского удостоверения;
  • ограничения права на пользование и распоряжение средствами и другими ценностями;
  • отказа в заключении кредитного договора, договора займа;
  • приостановление получения льгот и услуг от государства.

Также отмечается, что временные меры прекращаются в случае выполнения военнообязанным или резервистом обязанностей определенных частью третьей статьи 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" путем предоставления руководителем территориального центра комплектования и социальной поддержки сообщение об исключении военнообязанного или резервиста из Единого реестра должников.

Обязанность носить при себе документы

В статье 20 отмечается, что в период действия военного положения граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся на воинском учете или сняты (исключены) с воинского учета, обязаны иметь при себе военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность, и предъявлять их по требованию уполномоченного представителя районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки или полицейского.

Ограничение предоставления консульских услуг

Также законопроект ограничивает предоставление консульских услуг в зарубежных дипломатических учреждениях Украины в условиях военного положения по заявлениям граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые являются призывниками, военнообязанными или резервистами. Отмечается, что они обязаны предоставлять военно-учетные документы.

Действительность военно-учетных документов проверяется консульским должностным лицом зарубежного дипломатического учреждения Украины в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

В то же время положение абзаца первого настоящей части не применяется в случае:

  • оформления удостоверения личности на возвращение в Украину;
  • совершения консульских действий в отношении детей гражданина Украины, второй из родителей которых является иностранцем или лицом без гражданства;
  • овершения нотариальных действий по вопросам оформления наследства;
  • совершение действий по заявлениям граждан Украины, которые находятся под арестом, задержаны или лишены свободы за рубежом;
  • угрозы жизни и здоровью гражданина.

Также для выезда за границу граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые являются призывниками, военнообязанными или резервистами, осуществляется при условии наличия у указанных лиц военно-учетных документов.

Действие военно-учетных документов проверяется работником обособленного подразделения в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

Изменения в процессе мобилизации Украины

Правительство и Минобороны работают над изменениями относительно правил мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы.

Среди инициатив, которые звучали от Минобороны - это возможность рассылать военнообязанным электронные уведомления для приглашения в военкоматы. В том числе и тем, кто находится за рубежом.

Президент Владимир Зеленский во время своей недавней пресс-конференции поделился, что Генштаб обратился с запросом о мобилизации дополнительных 450-500 тысяч украинцев.

В частности, уже известно, кто из украинцев будет иметь право на отсрочку согласно новому законопроекту по мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы, который Камбин внес в Верховную Раду Украины.

Кроме того, РБК-Украина сообщало, что среди предложений была и возможность посылать военнообязанным повестки по почте.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины