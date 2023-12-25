Ответственность за неявку в военкомат и не только: какие ограничения готовят украинцам

Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины касательно усовершенствования отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы". Документ, среди прочего, устанавливает определенные ограничения прав граждан Украины, которые уклоняются от постановки на воинский учет и прохождения военной службы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады.
Статья 201 законопроекта устанавливает временные меры, которые могут быть применены к гражданам во время проведения мобилизации.
Так, военнообязанные и резервисты, которые не выполнили обязанности, определенные частью третьей статьи 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" ("Обязанности граждан по мобилизационной подготовке и мобилизации". - ред.), по сообщению руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки вносятся в Единый реестр должников и к ним применяются следующие ограничения в виде:
Также отмечается, что временные меры прекращаются в случае выполнения военнообязанным или резервистом обязанностей определенных частью третьей статьи 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" путем предоставления руководителем территориального центра комплектования и социальной поддержки сообщение об исключении военнообязанного или резервиста из Единого реестра должников.
В статье 20 отмечается, что в период действия военного положения граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся на воинском учете или сняты (исключены) с воинского учета, обязаны иметь при себе военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность, и предъявлять их по требованию уполномоченного представителя районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки или полицейского.
Также законопроект ограничивает предоставление консульских услуг в зарубежных дипломатических учреждениях Украины в условиях военного положения по заявлениям граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые являются призывниками, военнообязанными или резервистами. Отмечается, что они обязаны предоставлять военно-учетные документы.
Действительность военно-учетных документов проверяется консульским должностным лицом зарубежного дипломатического учреждения Украины в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.
В то же время положение абзаца первого настоящей части не применяется в случае:
Также для выезда за границу граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые являются призывниками, военнообязанными или резервистами, осуществляется при условии наличия у указанных лиц военно-учетных документов.
Действие военно-учетных документов проверяется работником обособленного подразделения в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.
Правительство и Минобороны работают над изменениями относительно правил мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы.
Среди инициатив, которые звучали от Минобороны - это возможность рассылать военнообязанным электронные уведомления для приглашения в военкоматы. В том числе и тем, кто находится за рубежом.
Президент Владимир Зеленский во время своей недавней пресс-конференции поделился, что Генштаб обратился с запросом о мобилизации дополнительных 450-500 тысяч украинцев.
В частности, уже известно, кто из украинцев будет иметь право на отсрочку согласно новому законопроекту по мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы, который Камбин внес в Верховную Раду Украины.
Кроме того, РБК-Украина сообщало, что среди предложений была и возможность посылать военнообязанным повестки по почте.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.