Ответственность за неявку в военкомат и не только: какие ограничения готовят украинцам

Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины касательно усовершенствования отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы". Документ, среди прочего, устанавливает определенные ограничения прав граждан Украины, которые уклоняются от постановки на воинский учет и прохождения военной службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Статья 201 законопроекта устанавливает временные меры, которые могут быть применены к гражданам во время проведения мобилизации.

Временные ограничения прав

Так, военнообязанные и резервисты, которые не выполнили обязанности, определенные частью третьей статьи 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" ("Обязанности граждан по мобилизационной подготовке и мобилизации". - ред.), по сообщению руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки вносятся в Единый реестр должников и к ним применяются следующие ограничения в виде:

запрета выезда за границу;

запрета на проведение операций с движимым и недвижимым имуществом;

ограничения на право управления собственным транспортным средством и получения водительского удостоверения;

ограничения права на пользование и распоряжение средствами и другими ценностями;

отказа в заключении кредитного договора, договора займа;

приостановление получения льгот и услуг от государства.

Также отмечается, что временные меры прекращаются в случае выполнения военнообязанным или резервистом обязанностей определенных частью третьей статьи 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" путем предоставления руководителем территориального центра комплектования и социальной поддержки сообщение об исключении военнообязанного или резервиста из Единого реестра должников.

Обязанность носить при себе документы

В статье 20 отмечается, что в период действия военного положения граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся на воинском учете или сняты (исключены) с воинского учета, обязаны иметь при себе военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность, и предъявлять их по требованию уполномоченного представителя районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки или полицейского.

Ограничение предоставления консульских услуг

Также законопроект ограничивает предоставление консульских услуг в зарубежных дипломатических учреждениях Украины в условиях военного положения по заявлениям граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые являются призывниками, военнообязанными или резервистами. Отмечается, что они обязаны предоставлять военно-учетные документы.

Действительность военно-учетных документов проверяется консульским должностным лицом зарубежного дипломатического учреждения Украины в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

В то же время положение абзаца первого настоящей части не применяется в случае:

оформления удостоверения личности на возвращение в Украину;

совершения консульских действий в отношении детей гражданина Украины, второй из родителей которых является иностранцем или лицом без гражданства;

овершения нотариальных действий по вопросам оформления наследства;

совершение действий по заявлениям граждан Украины, которые находятся под арестом, задержаны или лишены свободы за рубежом;

угрозы жизни и здоровью гражданина.

Также для выезда за границу граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые являются призывниками, военнообязанными или резервистами, осуществляется при условии наличия у указанных лиц военно-учетных документов.

Действие военно-учетных документов проверяется работником обособленного подразделения в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

Изменения в процессе мобилизации Украины

Правительство и Минобороны работают над изменениями относительно правил мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы.

Среди инициатив, которые звучали от Минобороны - это возможность рассылать военнообязанным электронные уведомления для приглашения в военкоматы. В том числе и тем, кто находится за рубежом.

Президент Владимир Зеленский во время своей недавней пресс-конференции поделился, что Генштаб обратился с запросом о мобилизации дополнительных 450-500 тысяч украинцев.

В частности, уже известно, кто из украинцев будет иметь право на отсрочку согласно новому законопроекту по мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы, который Камбин внес в Верховную Раду Украины.

Кроме того, РБК-Украина сообщало, что среди предложений была и возможность посылать военнообязанным повестки по почте.

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