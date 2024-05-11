Новый закон о мобилизации изменит подход к этой войне, - Минобороны

Лазуткин отметил, что государство должно понимать, сколько мужчин в возрасте от 18 до 60 лет являются здоровыми, какие у них военно-учетные специальности и кто из них имеет право на бронирование или отсрочку.

"Если говорить глобально, то с 18 мая, когда вступает в силу закон о мобилизации, то прежде всего меняется и подход к этой войне. Потому что та история, когда часть людей воюет и постоянно находится на фронте, а часть живет своей спокойной жизнью, очевидно, что этому уже приходит конец", - сказал спикер.

Он отметил, что возможно, это было бы нормально, если бы против Украины выступал слабый враг.

"С 18 мая все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны уточнить свои данные в ТЦК и СП, есть возможность это сделать в электронном кабинете, а также в ЦПАУ", - отметил Лазуткин.

По его словам, государство должно понимать, сколько мужчин этого возраста являются здоровыми, какие у них военно-учетные специальности или, например, кто завел третьего ребенка и имеет право на бронирование или отсрочку, или тех, кто переселился и сменил место жительства.

"Сейчас чиновники категории "Б" (руководители и заместители руководителей государственных органов) и "В" (другие должности государственной службы) будут бронироваться только на 50%, а не на 100% как раньше. Останутся забронированными чиновники категории "А" (высший корпус государственной службы). Кроме того, пенсионеры силовых структур также теперь становятся на учет. Это была чувствительная тема, о которой много говорили, и также в определенной степени соответствует запросу на справедливость", - подчеркнул спикер.