Новый вызов для ПВО: Игнат рассказал об особенностях атак реактивными "Шахедами"

"Реактивные БПЛА были зафиксированы вчера. Были зафиксированы до 8 реактивных БПЛА с северного направления. Вероятно, сегодня тоже такие БПЛА были среди обычных дронов-имитаторов, или же ударный БПЛА-шахед с двигателями внутреннего сгорания", - пояснил Игнат.

По его словам, именно поэтому, как уже сообщалось, для них характерен звук, отличающийся от обычного "Шахеда".

"Фактически, радиолокационно он отображается как крылатая ракета по параметрам полета, потому что скорость там может быть 500 плюс километров в час. Такие цели перехватывать могут далеко не все средства, которые мы сегодня применяем", - пояснил представитель ВС.

Как он отметил, именно поэтому, на сегодня, есть угроза применения противником этих реактивных дронов.

"Конечно, массового применения их нет, есть единичные случаи, но вчерашний случай, вчерашняя ночь, показывает, что 8 таких БПЛА было точно зафиксировано", - добавил Игнат.