Новое правительство Словакии будет продолжать помогать Украине, - МИД

Министр иностранных дел Ян Липавски обсудил войну в Украине со своим новым словацким коллегой Мирославом Влаховским.

Липавски сказал, что речь шла о двустороннем сотрудничестве, а также о контактах в других форматах центральноевропейского сотрудничества. Министры также обсудили вопросы безопасности, в частности российскую агрессию в Украине.

"Я неоднократно говорю, что поддержка Украины в международно-политической сфере должна продолжаться", - сказал глава МИД Чехии.

По словам Влаховского, позиция страны не меняется с приходом нового правительства. Он добавил, что Словакия хочет и в дальнейшем помогать Украине.

Смена правительства в Словакии

7 мая экс-премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что попросил президента освободить его от исполнения обязанностей.

В тот же день президент Словакии Зузана Чапутова сообщила, что

Свое решение Чапутова объявила после встречи с главой Национального совета Борисом Колларом и исполняющим обязанности премьер-министра Эдуардом Хегером, который только на выходных попросил освободить его от полномочий руководить правительством.