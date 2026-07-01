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Новый Гражданский кодекс угрожает журналистам и свободе слова, - ІРІ

05:31 01.07.2026 Ср
2 мин
Международный институт прессы призвал Раду изменить проект нового Гражданского кодекса
aimg Юлия Маловичко
Новый Гражданский кодекс угрожает журналистам и свободе слова, - ІРІ Фото: журналисты возмущены правками для кодекса (из открытых источников)
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Международный институт прессы (IPI) призвал Верховную Раду пересмотреть отдельные положения проекта нового Гражданского кодекса Украины. В IPI считают, что ряд предложенных норм может ограничить свободу слова и усложнить работу журналистов-расследователей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ІРІ.

В организации подчеркнули, что документ содержит положения, которые могут негативно повлиять на деятельность медиа, защиту разоблачителей, работу с открытыми данными и распространение цифрового контента. ИРИ призвала парламент изъять или существенно доработать эти нормы до второго чтения.

В частности, беспокойство вызывает отсутствие в проекте гарантий защиты обличителей коррупции от исков о возмещении ущерба. Кроме того, IPI обращает внимание на положение о так называемом "праве на забвение", которое, по мнению организации, может использоваться для требований удаления архивных журналистских материалов под предлогом утраты ими общественного интереса.

Также в институте критикуют предложенное понятие "конфиденциальности переписки", которое распространяется не только на физических лиц, но и на частные и государственные компании.

По мнению IPI, это может ограничить возможности журналистов публиковать документы или другую информацию, представляющую общественный интерес, в частности, материалы о коррупции или деятельности органов власти.

Отдельно организация поддержала оговорку Совета Европы относительно норм, которые могут потребовать получения согласия на использование имени или изображения личности. В IPI считают, что такие положения способны усложнить использование открытых государственных данных, часто являющихся источником информации для журналистских расследований.

Что известно о проекте

Новую редакцию Гражданского кодекса Верховная Рада поддержала в первом чтении 28 апреля. Законопроект №15150 готовят ко второму чтению. После регистрации документ неоднократно критиковали медийные и правозащитные организации из-за норм, которые, по их мнению, могут создать риски для свободы слова и доступа к публичной информации.

Напомним, ранее РБК-Украина писало о свободе слова и вызовах, с которыми она сталкивается в условиях войны.

Отметим, что лидерами среди стран мира по количеству заключенных журналистов являются Турция, Китай и Саудовская Аравия.

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