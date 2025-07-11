Новый трофей и правила. Кубок Украины разыграют "вслепую": "Динамо" и "Шахтер" могут пересечься даже на старте

Старт с любителей

Впервые в истории Кубка участие в турнире примут 68 команд: 16 представителей УПЛ, по 16 - из Первой и Второй лиги, 4 команды из любительского чемпионата Украины и 16 победителей региональных кубков.

Сначала состоится квалификационный раунд, где сыграют 16 обладателей региональных трофеев. Восемь победителей этой стадии пройдут в 1/32 финала.

В 1/32-й к восьми победителям предварительного раунда присоединятся 32 команды Первой и Второй лиг, 12 команд элитного дивизиона (кроме участников еврокубков) и четыре любительских коллектива.

Четыре клуба, которые представляют Украину в еврокубках ("Динамо", "Шахтер", "Александрия" и "Полесье") начнут свой путь с 1/16 финала.

Слепой жребий, один матч и без дополнительного времени

Все раунды будут состоять только из одного матча. В случае ничьей сразу будет назначаться серия пенальти - без дополнительного времени.

Жребий будет полностью открытым, поэтому топ-клубы, в частности, "Шахтер" и "Динамо", могут встретиться уже на старте или сыграть с любителями.

Новый трофей и телетрансляции

УАФ также презентует новый кубок для победителя турнира - впервые за много лет.

Все поединки будут транслироваться вживую на платформе УПЛ ТВ, что позволит болельщикам со всей страны следить за развитием событий.

Первые матчи Кубка Украины-2025/26 запланированы на 9-10 августа.