RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Новый тренер в лидерах и бомбардир "Динамо" получили награды тура Премьер-лиги

Фото: Юрий Максимов превратил "Днепр-1" (facebook.com/sportclubdnipro1)
Автор: Антон Федорцив

Украинская Премьер-лига по итогам 14-го тура отечественного первенства назвала лучших игрока и тренера. Награды достались представителям киевского "Динамо" и "Днепра-1".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Нападающий "бело-синих" Владислав Ванат – футболист тура чемпионата Украины. Украинец открыл счет в противостоянии столичного гранда с криворожским "Кривбассом" на выезде.

Ванат оформил быстрый мяч. На 8-й минуте он подстерег ошибку защитника после прострела с фланга и точным ударом с линии штрафной вывел "Динамо" вперед. Впоследствии форвард еще и заставил сфолить на себе Бескоровайного, так что "Кривбасс" остался в меньшинстве. В конце концов, киевляне одержали уверенную победу (2:0).

В свою очередь рулевой "спортклубовцев" Юрий Максимов – лучший тренер 14-го тура. Пришедший на должность после неудачного для "Днепра-1" старта сезона специалист не только стабилизировал игру команды, но и вывел ее в лидеры УПЛ. Днепровцы после яркой победы над донецким "Шахтером" (3:1) набрали 30 очков и опережают на 1 пункт "Полесье" из Житомира.

На первом этапе лучших игрока и тренера тура называли журналисты ряда изданий, а на втором – за четырех номинантов голосовали болельщики в соцсетях УПЛ. Ванат опередил Гуцуляка, Бурду и Геннадия Пасича. Максимов же оказался лучше Дулуба, Шовковского и Ротаня.

 

К слову, ранее собрали топ-5 самых влиятельных женщин украинского футбола.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДинамоУПЛЧемпионат УкраиныДнепр-1