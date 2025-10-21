Новый торговый конфликт Украины и Польши может повторить "зерновой" сценарий, - эксперт

Так, сейчас в Польше призывают правительство требовать от Еврокомиссии 12-месячного эмбарго на импорт украинской стали, аргументируя это "несправедливой конкуренцией".

Украинская сторона отрицает обвинения, подчеркивая, что объемы экспорта остаются ниже довоенного уровня 2021 года и не представляют угрозы польским производителям.

По данным Eurostat, в первые семь месяцев 2025 года экспорт украинской стали в Польшу вырос на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Но эти объемы не являются рекордными для последних лет, а в масштабах рынка вообще незначительны: на долю Украины приходится 14,7% польского импорта стали, тогда как 27% поставляет Германия.

Президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков говорит, что польская промышленность пытается найти "удобного виновного" в собственной неконкурентоспособности.

"Польша пытается найти кого-то, кого можно обвинять. Их проблемы связаны с высокими ценами на электроэнергию и тем, что часть европейских компаний до сих пор покупает дешевое российское сырье", - пояснил Каленков.

Пока поляки жалуются, их сталелитейная промышленность демонстрирует рост: за первое полугодие 2025 года производство стали в Польше увеличилось на 8%, а выпуск арматуры - на 6,4%. Но польские объединения все равно недовольны якобы более дешевой украинской продукцией.

Однако, по данным ArcelorMittal Кривой Рог, себестоимость производства в Украине значительно выше: в августе цена электроэнергии для украинских предприятий составляла 115 евро за МВт-ч, тогда как в Польше - 89,6 евро. Украинские заводы также платят больше за газ и уголь.

Гендиректор аналитического центра GMK Center Станислав Зинченко назвал претензии польской стороны безосновательными: "Как разрушенная войной украинская металлургия, которая только пытается выжить, может представлять угрозу растущей польской?"

Украинская металлургия - одна из отраслей, наиболее пострадавших от российской агрессии, указывает издание. Производство стали в Украине сократилось с 22 млн тонн в 2021 году до 7,6 млн тонн в 2024-м.

Новые ограничения, которых требуют поляки, могут привести к сокращению производства, росту расходов и даже остановке отдельных предприятий. Это ударит не только по экономике, но и по обороноспособности страны - только за 2024 год четыре крупнейшие металлургические компании уплатили 780 млн долларов налогов, что составляет 1,6% всех бюджетных поступлений.

С учетом налогов от смежных отраслей и потребительских расходов всех людей, занятых в отрасли, налоговый эффект составляет около 3 млрд долларов.

"Ограничения украинского экспорта не решат внутренних проблем Польши, но создадут новый кризис в Украине. Мы уже видели подобный сценарий с зерном - теперь рискуем получить "стальной" конфликт", - подытожил Каленков.