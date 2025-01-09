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В сети сообщили о якобы пересмотре тарифов на свет: что говорит Минэнерго

Киев, Четверг 09 января 2025 10:47
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В сети сообщили о якобы пересмотре тарифов на свет: что говорит Минэнерго Фото: украинцев предупредили о фейке о тарифах на свет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В сети распространяют информацию о якобы пересмотре тарифов на свет. Минэнерго отрицает это.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики в Telegram.

В ведомстве отметили, что пока никакого решения или проекта решения о пересмотре тарифов на электроэнергию для населения нет. Этот вопрос не стоит на повестке дня.

"Распространение ложных заявлений по тарифам - это попытка врага дестабилизировать ситуацию в Украине. Будьте внимательны и доверяйте только официальным источникам", - говорится в сообщении.

На днях в сети появились сообщения о якобы повышении тарифов за электроэнергию. Утверждалось, что якобы с 1 июня 2025 года стоимость 1 кВт-ч может вырасти до 6,68 гривны.

Тарифы на свет

Напомним, в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление. Он не касается электроэнергии, холодной воды и других услуг.

Тариф на свет составляет 4,32 грн/кВт-час. Владельцы двухзонных счетчиков могут платить за электричество вдвое меньше в ночные часы. С 23:00 до 07:00 тариф составляет 2,16 грн/кВт-ч.

Стоит отметить, что на днях в сети распространяли информацию о якобы введении графиков отключения газа на фоне прекращения транзита российского газа. Украинцев предупредили, что это фейк.

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