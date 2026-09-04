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Новый уровень мошенничества: в ПриватБанке рассказали, как воруют деньги из-за NFC и смартфона

18:14 04.09.2026 Пт
3 мин
Злоумышленники заставляют клиентов сканировать карты по телефону и дистанционно снимают наличные в банкоматах
aimg Анна Рыжук aimg Олег Хомчук
ПриватБанк впервые зафиксировал схему NFC Relay в прошлом году (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

В ПриватБанке зафиксировали рост новой высокотехнологичной схемы похищения средств – NFC Relay-атак. Мошенники заставляют клиентов прикладывать банковскую карту к собственному смартфону, чтобы дистанционно снимать наличные в банкоматах.

Об одной из самых сложных с технической точки зрения схемах в 2026 году говорится в статье РБК-Украина "ИИ научился воровать деньги: какие новые схемы финансового мошенничества появились в 2026 году" .

Главное:

  • NFC Relay-атаки стали одними из самых сложных технических схем в 2026 году.

  • Сценарий: жертве предлагают загрузить приложение с мессенджера, приложить карту к смартфону и ввести ПИН-код.

  • Цель: дистанционно считать данные для снятия наличных или расчетов.

  • Правило безопасности: устанавливайте приложения только из App Store или Google Play и не следуйте инструкциям незнакомцев.

  • Предостережение: банк никогда не требует сканировать карту по телефону или загружать файлы из мессенджеров.

Как рассказала руководитель департамента fraud-менеджмента ПриватБанка Наталья Фиголь, среди самых высоких по технической сложности схем, зафиксированных в 2026 году, – NFC Relay-атаки, то есть рилей-атаки с использованием специализированного программного обеспечения.

Как работает схема:

  1. Злоумышленники контактируют с жертвой под предлогом "обновления банковского приложения" или "проверки безопасности".

  2. Человека заставляют скачать на смартфон постороннюю программу с мессенджера или неизвестного сайта.

  3. Далее жертву просят выполнить манипуляцию – приложить физическую карту к смартфону и ввести ПИН-код.

  4. Посредством вредоносного ПО мошенники дистанционно считывают платежные данные и мгновенно снимают деньги в банкомате или рассчитываются в магазинах.

"Очень важно уметь распознавать такие попытки. Банк никогда не просит загружать посторонние файлы с мессенджеров или прикладывать карту к смартфону для "проверки защиты" или "сканирования". Также рекомендуем устанавливать программное обеспечение только из официальных источников App Store/Google Play", – подчеркнула Наталья Фиголь.

В ПриватБанке напоминают: сотрудники финансовых учреждений никогда не просят клиентов прикладывать карту к смартфону для "сканирования" или устанавливать посторонние файлы. Загружать приложения следует только из официальных магазинов: App Store или Google Play.

В целом, по данным Нацбанка, в 2025 году количество незаконных операций с платежными картами в Украине сократилось на 5% – до 256 тысяч. Однако сумма ущерба от них выросла на 24% – до 1,4 млрд грн. А средний "чек" одной мошеннической операции увеличился на 30% – до 5536 грн.

То есть злоумышленники делают ставку не на массовость атак, а на их технологическую сложность и результативность. Именно такова схема NFC Relay, которую в прошлом году впервые зафиксировал ПриватБанк.

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