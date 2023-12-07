Новый год в условиях войны. Как будут отмечать праздники в Киеве и регионах

Киев

В прошлом году продолжительность ограничений на Новый год в столице сокращали. Тогда комендантский час начинался в 22:00, а 31 декабря запрет на передвижение по городу начал действовать с 23:00.

С тех пор график комендантского часа в Киеве изменился, и на праздники никакие дополнительные ограничения или сокращения не предусмотрены. Как сообщили в КГВА, комендантский час будет действовать как обычно – с 00:00 до 05:00, в том числе и 1 января.

Массовых мероприятий, ярмарок и развлечений в столице не будет. Главной праздничной локацией будет 12-метровая елка на Софийской площади, рядом обустроили одну фотозону.

Елку установили и украсили исключительно на средства меценатов, как и в прошлом году. Прогуляться возле нее можно с 6 декабря 2023 по 10 января 2024.

Фото: открытие елки в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Чернигов

К Рождеству и Новому году елку в городе решили не устанавливать, также не будет никаких торжеств. По словам заместителя начальника управления культуры и туризма городского совета Екатерины Литвин, кроме отсутствия елки и новогоднего городка, в Чернигове также не будут украшать административные здания. Праздничная иллюминация появилась только в парках и скверах города.

Комендантский час продлится с 00:00 до 04:00, если не будет объявлено о дополнительных ограничениях накануне праздников.

Луцк

Главный символ праздника установят, но без новых украшений. Это будет три живых елки на Театральной площади Луцка. Массовые мероприятия в городе не планируются. Комендантский час в городе длится с 00:00 до 05:00. Такие ограничения могут действовать и на праздники.

Черновцы

Второй год подряд в Черновцах не будут устанавливать елку на традиционном месте – Соборной площади. Сейчас там работает хаб для переселенцев. Небольшие рождественские деревца появились 6 декабря в парке Октябрьском и парке имени Шевченко.

Комендантский час в городе на Новый год будет продолжаться с 00:00 до 04:00, как и в другие дни.

Львов

Во Львове комендантский час действует с полуночи до 5 утра. Местные власти пока не делали никаких заявлений о возможном изменении ее продолжительности на праздники.

Главная елка города засияла 5 декабря перед оперным театром. Дерево высотой 14 метров подарили Львову супруги, во дворе которых они росли последние 20 лет. На верхушке елки установили противотанковый еж, а иллюминацию для нее закупили еще в 2018 году. Однако в случае блекаутов подсвечивать дерево не будут.

Фото: главная елка Львова (instagram.com/suspilne.lviv)

Тернополь

В прошлом году елки в Тернополе не было, однако в 2023-м городской совет провел опрос среди детей погибших военных и принял решение установить праздничное дерево на центральной площади. Средства на елку и организацию новогоднего праздника из городского бюджета не использовали, все было закуплено раньше. Если начнутся перебои со светом, огоньки на елке не будут сиять.

В Тернопольской области комендантский час установлен с 00:00 до 05:00, таким он может быть и на праздники.

Ровно

В Ровно не будут устанавливать главную елку. В городском совете объяснили, что такое решение связано с войной, и праздники нужно "делать потише". Альтернативой стала елка, которую открыли возле ТРЦ "Злата Плаза". В праздничные дни в городе будут работать благотворительные ярмарки.

Об изменениях в комендантском часе на Новый год не сообщалось. В настоящее время график действия ограничений – с полуночи до 5 часов утра.

Одесса

В центре города на улице Дерибасовской открыли искусственную елку на средства предпринимателей. 20-метровое дерево украшено элементами традиционного украинского орнамента и сине-желтой лентой.

В то же время в Черноморске в Одесской области отказались от обустройства праздничных локаций по причинам безопасности.

Комендантский час в регионе установлен с 00:00 до 05:00. Об изменениях на праздники пока не сообщали.

Харьков

Елку для харьковчан снова установили в метро на станции "Университет". С 2022 года она стала главной праздничной локацией вместо Соборной площади. Все использованные декорации раньше украшали аллеи Центрального парка. Также новогодние украшения еще на 7 станциях метрополитена, в частности на "Научной", "Историческом музее".

Для детей в подземке будут устраивать праздничные представления и концерты.

Комендантский час в Харькове на Новый год продлится с 23:00 до 05:00, если не будет объявлено о дополнительных ограничениях.

Фото: елка на станции метро "Университет" в Харькове (t.me/park_ru)

Днепр

Информации по изменению продолжительности комендантского часа по праздникам в Днепре нет. В настоящее время она действует с 00:00 до 05:00.

К Рождеству засияют огоньками елки в нескольких районах города. Праздничные деревья будут в парке имени Шевченко, в сквере "Прибрежный" и в сквере имени Александра Усачева на Левом берегу. По словам секретаря горсовета Александра Санжара, все елки и иллюминация закупались в прошлые годы. Средства на обустройство праздничных локаций частично выделили меценаты.

Ивано-Франковск

"Елка победы" засияла во Франковске на Вечевом майдане 6 декабря. Все декорации придумали и сделали учащиеся из профессиональных училищ города. Каркас для елки и альтернативное освещение на случай отключений также сделали в учебных заведениях.

Относительно комендантского часа на праздники в Ивано-Франковске объявлений не делали. Ограничения могут продолжаться, как и в обычные дни – с 00.00 до 05.00.