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В России чиновница забросала "коктейлями Молотова" военкомат

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Владимир, Среда 07 июня 2023 15:36
В России чиновница забросала "коктейлями Молотова" военкомат Фото: в РФ чиновница забросала "коктейлями Молотова" военкомат (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Чиновница в российском городе Владимир пыталась поджечь военкомат. Она бросила в здание "коктейли Молотова".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram канал BAZA.

Как утверждают российские СМИ, хотела поджечь военкомат 55-летняя Жанна Романовская - сотрудница отдела финансирования Министерства архитектуры и строительства РФ. Чиновница якобы оделась в камуфляжный костюм и подъехала к зданию военкомата на своем автомобиле.

"Женщина подъехала к зданию на машине и бросила в нее три бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью. Масштабного пожара удалось избежать - огонь потушили охранявшие военкомат полицейские", - говорится в сообщении.

По информации СМИ, чиновницу задержали правоохранители, у нее нашли канистру и тряпки. Женщина не объяснила свои мотивы.

Не первый случай

В России после начала полномасштабного вторжения в Украину участились поджоги военкоматов, особенно после объявления российским диктатором так называемой "частичной мобилизации".

Так, недавно в Москве вспыхнул пожар в здании военкомата. Возгорание было масштабным, поскольку тушили огонь 15 пожарных расчетов.

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