Новый президент Кипра Христодулидес принял присягу

Никос Христодулидес во втором туре голосования 12 февраля победил дипломата Андреаса Мавройянниса, поддерживаемого коммунистами. Сегодня он принял присягу как восьмой президент Республики Кипр, пообещав бороться с нелегальной миграцией и коррупцией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Это был первый случай, когда президент был избран без поддержки двух крупнейших партий, DISY и коммунистической AKEL, что означает, что он имеет поддержку меньшинства в парламенте.

Во время своей инвестиционной речи перед парламентом во вторник Христодулидес пообещал создать общество равных возможностей.

"Борьба с коррупцией и фаворитизмом будет ключевым пунктом моей администрации. Цель - лучшие школы, более зеленые города, качественные медицинские услуги", - сказал он.

Христодулидес пообещал сражаться с нелегальной миграцией. По данным ЕС, в октябре остров занял второе место в блоке ЕС по приему новых лиц, искавших убежища.

Новоизбранный президент назвал нелегальную миграцию "одной из самых неотложных проблем" и подчеркнул, что его усилия будут сосредоточены на "ускорении обработки заявлений о предоставлении убежища для увеличения количества возвращений".

Он обязался соблюдать реформы, предпринятые предыдущим правительством, и сказал, что реформирование правовой системы является "серьезной задачей", включая сокращение длительных судебных процедур.

Христодулидеса уже критиковали за то, что он не выполнил своих обещаний по поводу гендерно сбалансированного кабинета министров.

Из 11 должностей в кабинете министров трое занимают женщины. Министром иностранных дел стал 46-летний профессор права Константинос Комбос.