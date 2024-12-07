Новый президент Евросовета созывает первый саммит: пригласили Зеленского

Это первый саммит лидеров ЕС, который созывает Кошта после того, как возглавил Евросовет в начале декабря. По его словам, центром дискуссий будет ситуация в Украине.

"Я только что вернулся с визита в Киев, в первый день моего мандата. Мы должны оставаться с Украиной столько, сколько нужно, и делать все возможное, чтобы российское вторжение потерпело поражение и международное право взяло верх", - отметил новый президент Евросовета.

По его мнению, декабрьское заседание Евросовета является важным поводом для того, чтобы отправить единое и однозначное послание поддержки Украине для всестороннего, справедливого и продолжительного мира.

Кошта сообщил, что пригласил на саммит 19 декабря президента Украины Владимира Зеленского, чтобы он поделился с лидерами ЕС последними событиями и своими взглядами на то, как Европа может лучше поддержать Украину.

По словам Кошты, саммит также сосредоточится на обсуждении места Евросоюза в мире и результатах председательства Венгрии в Совете.

За день до саммита, 18 декабря, пройдет саммит ЕС-Западные Балканы.