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Новый премьер Нидерландов впервые посетил Украину

Понедельник 02 сентября 2024 16:36
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Новый премьер Нидерландов впервые посетил Украину Фото: президент Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Дик Схоф (netherlands mfa gov ua)
Автор: Наталья Кава

Новый премьер-министр Нидерландов Дик Схоф в понедельник, 2 сентября, впервые приехал в Украину. Вместе с президентом Владимиром Зеленским они посетили Запорожье.

Как сообщает РБК-Украина, о визите Схофа сообщил Зеленский у себя в Telegram.

Во время визита в Запорожье Зеленский и Схоф посетили первый тематический урок в одном из учебных заведений города. Также они пообщались с учащимися 1-го и 11-го классов.

В ходе визита премьер-министр Нидерландов подчеркнул, что очень важно оставаться в Украине, учиться и развиваться здесь.

"Мы понимаем, насколько это стрессовые условия, насколько вам непросто. Но, пожалуйста, делайте это. Нидерланды остаются с Украиной, остаются с вами экономически, политически, финансово, милитарно – во всех смыслах", – сказал он.

Что предшествовало

В прошлом году в Нидерландах прошли парламентские выборы, на которых победила ультраправая "Партия свободы" во главе с Гертом Уилдерсом. В ходе избирательной программы Вилдерс обещал, что не будет продолжать помощь Украине. Он хотел отказаться от поставок F-16 украинским защитникам. Однако Уилдерс не смог стать премьером, поскольку об этом не удалось договориться внутри парламента.

В то же время, бывший премьер Нидерландов Марк Рютте, который на этом посту оказывал Украине военную и экономическую помощь, станет новым генсеком НАТО. Он заменит Йенса Столтенберга.

Дик Схоф - нидерландский чиновник и госслужащий, занимавший различные должностные должности в Нидерландах. Он был известен своей работой как координатор национальной безопасности и антитеррористических мер в Нидерландах. В этой роли он отвечал за координацию мер безопасности, предупреждение терактов и управление кризисными ситуациями.

Схоф был назначен премьер-министром Нидерландов 2 июля 2024 года. Он бывший руководитель голландской службы безопасности и разведки и стал компромиссной кандидатурой после победы правопопулистской партии PVV на выборах.

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