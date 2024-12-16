Новый внедорожник Toyota Land Cruiser получил бронированную версию: подробности

В Южной Африке представили новый внедорожник Toyota Land Cruiser в бронированной версии. Отмечается, что модифицированный автомобиль предназначен защиты от уличных преступников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

Модернизированное авто подготовили специалисты из местной компании Armormax. Стоимость доработок машины составила 42 тысяч долларов. Таким образом, защита модели стоила почти половину стоимости Land Cruiser Prado на южноафриканском рынке.

Бронированный внедорожник способен выдержать прямое попадание пуль из пистолетов и револьверов. Именно этим оружием чаще всего пользуются местные банды. Для защиты автомобиля инженеры использовали кузовные панели из композитного материала, а также баллистическое остекление толщиной 21 миллиметр. Кроме того, Land Cruiser Prado получил устойчивые к проколам шины и систему громкой связи. Дополнительное оснащение добавило всего 187 килограммов к общей массе внедорожника.

В Южной Африке Toyota Land Cruiser Prado доступен исключительно с 2,8-литровым дизельным мотором, пару которому составляет восьмидиапазонная автоматическая трансмиссия. При этом в компании сообщили, что им трудно было найти модель для перестройки, поскольку очередь за японскими внедорожниками в ЮАР растянулась до 2026 года.