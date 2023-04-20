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Официально. В ЕС назвали имя нового посла в Украине

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Четверг 20 апреля 2023 17:07
Официально. В ЕС назвали имя нового посла в Украине Фото: В ЕС назвали имя нового посла в Украине (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель объявил о назначении 40 глав делегаций и одного поверенного в делах Евросоюза. Среди прочего, также назначен посол ЕС в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европейского союза.

"Официально 40 глав делегаций будут назначены после получения официального одобрения от соответствующих принимающих стран", - говорится в сообщении.

Так, послом ЕС в Украине назначена Катарина Матернова.

В ЕС отметили, что в настоящее время она является заместителем генерального директора в Генеральном директорате по вопросам соседства и переговоров по расширению Еврокомиссии. Ранее она занимала должность старшего советника и менеджера Всемирного банка по вопросам вице-президентства в Европе и Центральной Азии.

Напомним, на зимнем саммите стран Евросоюза могут обсудить перспективу начала переговоров о вступлении Украины и Молдовы в евросообщество.

Кроме того, совет Евросоюза утвердил помощь в размере 1 миллиарда евро на боеприпасы для Украины.

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