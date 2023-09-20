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Новый посол ЕС начала работу в Украине

Среда 20 сентября 2023 13:52
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Новый посол ЕС начала работу в Украине Фото: новый посол ЕС в Украине Катарина Матернова и заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис (witter.com/EUDelegationUA)
Автор: Татьяна Степанова

Новоназначенный посол Европейского союза в Киеве Катарина Матернова 20 сентября вручила копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Украины Евгению Перебийносу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter представительства ЕС в Украине.

"Через несколько часов по прибытии в Киев новоназначенный посол ЕС Матернова вручила копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Перебийноса", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Матернова и команда представительства ЕС будут работать над углублением прочного партнерства Украины и ЕС в решающее время.

Напомним, ранее послом ЕС в Украине был эстонский дипломат Матти Маасикас. Он занимал этот пост с 2019 года.

20 апреля этого года верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель объявил о назначении 40 глав делегаций и одного поверенного в делах Евросоюза. Среди прочего также назначен посол ЕС в Украине.

Так, новым послом ЕС в Украине была назначена Катарина Матернова.

Ранее она занимала должность заместительницы генерального директора в Генеральном директорате по вопросам соседства и переговоров по расширению Еврокомиссии. Также Матернова занимала должность старшего советника и менеджера Всемирного банка по вице-президентству в Европе и Центральной Азии.

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