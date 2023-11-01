Новый посол Чехии начал работу в Украине

Новоназначенный посол Чехии в Украине Радек Пех прибыл в Киев и вручил в Министерстве иностранных дел копии верительных грамот.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
Как отмечают в ведомстве, копии верительных грамот принял заместитель министра иностранных дел Евгений Перебийнис.
Украинский чиновник высоко оценил активизацию политического и секторального диалога между Украиной и Чехией, прежде всего в контексте противодействия агрессии российских оккупантов. Также Перебийнис поблагодарил Чехию за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Отдельное внимание в ходе встречи дипломаты уделили европейской и евроатлантической интеграции Украины.
Стоит заметить, что вручение верительных грамот фактически означает начало работы посла.
Напомним, Чехия является одним из союзников Украины после того, как россияне начали свое полномасштабное вторжение.
В частности, Прага предоставила украинским солдатам военную технику, в том числе танки, боевые бронированные машины и гаубицы.
Также недавно в Минобороны Чехии анонсировали передачу Украине лицензии на производство штурмовых винтовок CZ BREN 2.
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