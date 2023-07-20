Новый пакет военной помощи от США поможет защитить украинские порты, - Белый дом

"Эти возможности (которые объявлены в новом пакете – ред.) будут становиться все более важными, особенно сейчас, когда Россия вышла из "зернового соглашения" и возобновила атаки на портовые города, которые мы увидели за последние два дня", - отметила представительница Белого дома.

По ее словам, среди многих видов оружия и оснащения в новом пакете содержатся средства обеспечения безопасности портов и гаваней, которые должны усилить защищенность портовой инфраструктуры Украины.

Военная помощь США

Соединенные Штаты с первых дней полномасштабного вторжения РФ оказывают Украине разностороннюю помощь.

Так, вчера стало известно, что США предоставят Украине новое вооружение стоимостью 1,3 млрд долларов в рамках пакета военной помощи. В частности, предусмотрены поставки зенитных ракетных комплексов NASAMS.

В предыдущий пакет военной помощи от США также вошли кассетные снаряды, о предоставлении которых Украина просила несколько месяцев назад. Их уже доставили на территорию нашей страны.