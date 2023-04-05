Новый пакет военной помощи от США: в Пентагоне обнародовали впечатляющие фото

Министерство обороны США опубликовало фото военной помощи, входящей в новый пакет, о котором было объявлено 4 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.
"Мы сосредоточены на поддержке украинцев, чтобы изменить динамику на поле боя. Мы хотим помочь Украине продвинуться вперед и удержать свои позиции в том, что, как мы ожидаем, будет украинским контрнаступлением", - отметили в ведомстве.
В американском Минобороны подробно описали все, что входит в новый пакет и показали впечатляющие фотографии.
Фото: В Пентагоне обнародовали фото новой военной помощи от США для Украины (defense.gov)
Напомним, 4 апреля Соединенные Штаты объявили о новом пакете помощи для Украины на сумму 2,6 миллиарда долларов.
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