Новый пакет помощи Украине может изменить динамику войны, - Госдеп

США через предоставления дополнительной военной помощи Украине, в том числе боевых машин пехоты БМП Bradley, стремятся изменить текущую динамику боевых действий в Украине.
Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеобрифинг.
Прайс подчеркнул, что украинская армия "планомерно продемонстрировала свою стойкость". Это, по его словам, один из видов динамики.
Более широкая динамика, как уточнил представитель Госдепа, заключается в том, что на украинской территории находятся тысячи российских военных и в этой ситуации Вашингтон хочет помочь Киеву изменить положение дел.
"Конечно же, это та самая динамика, которую мы стремимся изменить за счет предоставления дополнительной помощи в сфере безопасности", - сказал Прайс.
В частности, как он отметил, США будет предоставлять БМП и системы ПВО Украине.
Напомним, ранее США объявили рекордный пакет военной помощи для Украины почти в 3 млрд долларов. Впервые партнеры предоставят "убийцу танков" - бронемашины M2 Bradley. Появились детали и полный список вооружений.
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