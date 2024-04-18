Новое наступление россиян. Буданов назвал примерные сроки и ключевые цели

Российские войска планируют начать новое крупное наступление в июне этого года, и попытаются полностью захватить Луганскую и Донецкую области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова в интервью Washington Post.
По его словам, россияне попытаются летом захватить Донбасс – важный регион на востоке страны, на которых РФ давно претендует, но не контролирует.
Глава ГУР Минобороны Украины также отметил, что войска РФ в дальнейшем сосредоточатся на ноябрьских выборах в США и на их последствиях.
"До инаугурации вашего президента они будут пытаться получить как можно больше территорий Донецкой и Луганской областей", - подчеркнул Буданов.
Он также предположил, что, возможно, россияне надеются, что в случае победы на президентских выборах в США Дональда Трампа они смогут "ратифицировать" свои успехи на востоке Украины.
Войска РФ могут готовить новое летнее наступление
Ранее журналисты Financial Times сообщили, что Россия может готовиться к крупномасштабному наступлению в Украине в конце весны или летом. Отмечается, что россияне могут развернуть наступление сразу в нескольких областях. Как говорится в публикации, о возможной подготовке РФ к наступлению рассказали украинские и западные чиновники, имена которых издание не называет. По их данным, Россия может попытаться захватить больше территорий в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.
Еще в конце февраля президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Россия может готовить новое наступление в начале лета или конце мая. В апреле глава государства подчеркнул, что враг планирует к 1 июня мобилизовать 300 тысяч военных.
В то же время российская пропаганда активно "разгоняет" по социальным сетям сообщения о том, что оккупанты якобы готовятся напасть на Харьков. В то же время, в ВСУ заявили, что признаков формирования ударной группировки врага для наступления на Харьков также нет.
Более подробно об угрозах для Харькова – читайте в материале РБК-Украина "Слишком близко к границе. Почему РФ вцепилась в Харьков и станет ли Patriot панацеей от атак".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.