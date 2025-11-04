Новый нардеп Дмитрий Слинько от "Слуги народа" принял присягу
Народный депутат Украины от "Слуги народа" Дмитрий Слинько принял присягу в Верховной Раде. Он занял место Анны Колесник, которая сложила мандат ранее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию пленарного заседания Верховной Рады.
"Присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими действиями защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отечества и благосостоянии украинского народа. Клянусь соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, выполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников", - заявил Слинько.
Что известно о новом нардепе
Известно, что Слинько родился 29 декабря 1979 года в Киеве. Он окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "Международная экономика". В 2019 году неудачно баллотировался в Верховную Раду 9 созыва от партии "Слуга народа", был беспартийным.
С 2019 года работал помощником народного депутата Евгении Кравчук, а в 2020 году - в штате партии "Слуга народа".
До политики Слинько был журналистом: работал на "UA: Первый", редактором культурологических программ, сотрудничал с журналами "Фокус" и "Корреспондент".
Почему Анна Колесник сложила мандат депутата
Напомним, 21 октября Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата от фракции "Слуга народа" Анны Колесник. За соответствующее решение проголосовали 262 народных депутата. Сама Колесник написала заявление о сложении депутатских полномочий еще 12 мая.
Еще в 2021 году Анна Колесник"засветила" свою переписку в сессионном зале парламента, когда написала сообщение с текстом: "надо валить из этой страны". Затем депутат утверждала, что не планирует покидать страну навсегда, а в переписке речь шла лишь о коротком отдыхе на майские праздники.
В октябре 2022 года антикоррупционные органы сообщили Колесник о подозрении в недостоверном декларировании. Общая стоимость неуказанного имущества, по оценке детективов, превышала 4,4 млн гривен.