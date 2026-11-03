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Новый максимум доллара: курс НБУ на 4 ноября и почему осенью усилилось давление на гривну

16:05 03.11.2026 Вт
2 мин
aimg Анастасия Мацепа aimg Андрей Шевчишин Эксперт
Фото: официальный курс доллара в Украине обновил исторический максимум и достиг 45,66 гривны (Getty Images)

Национальный банк Украины обновил курс валют на 4 ноября, установив новый исторический максимум доллара. Евро не изменился в цене.

Какую стоимость валюты зафиксировал Нацбанк и что стало одним из факторов ускорения девальвации, – читайте в материале РБК-Украина ниже .

Курс валют НБУ

На среду, 4 ноября, НБУ установил официальный курс доллара на уровне 45,66 гривны. Это на 13 копеек больше, чем было в предыдущий банковский день. Во вторник, 3 ноября, американская валюта стоила 45,53 гривны.

В то же время, официальный курс евро не изменился. На 4 ноября он составляет 51,05 гривны – столько же европейская валюта стоила и днем раньше.

Фото: курс валют НБУ на 4 ноября (инфографика РБК-Украина)

Читайте также: Доллар по 47 гривен: сколько придется заплатить за валюту в банках и обменниках 3 ноября

Почему осенью усилилось давление на гривну

Как сообщил в комментарии РБК-Украина финансовый эксперт Андрей Шевчишин, одним из факторов ускорения девальвационных процессов осенью стала ситуация с международной финансовой помощью. В частности, в октябре объем средств от партнеров был незначительным, а перспективы финансирования украинского бюджета на следующий год остаются неопределенными.

''Инфляция ускоряется, экономические настроения населения и бизнеса ухудшаются. Мы видим расширение негативных экономических тенденций. К тому же, в октябре мы очень мало помощи получили от партнеров, а ситуация с поступлениями средств в следующем году вообще остается неопределенной. Украинскому бюджету в следующем году с учетом уже подтвержденных траншей не хватает 70 млрд евро'', – отметил Шевчишин.

Читайте также: Доллар может удержаться ниже 46 грн: эксперт спрогнозировал курс на следующую неделю

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