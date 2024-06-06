RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Новый лидер, наследник Надаля и дважды финалист: известны полуфинальные пары French Open

Фото: Янник Зиннер впервые дошел до полуфинала (x.com/rolandgarros)
Автор: Антон Федорцив

Итальянец Янник Зиннер и еще три теннисиста претендуют на успех в Открытом чемпионате Франции 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

22-летний итальянский теннисист встретится с годом моложе испанцем Карлосом Алькарасом. Последний второй раз подряд дошел до полуфинала грунтового мэйджора.

В другом поединке 1/2 финала сойдутся норвежец Каспер Рууд и немецкий теннисист Алекс Зверев. Скандинав дважды подряд проиграл в финалах "Ролан Гарроса" (2022, 2023). Немец же с российскими корнями в четвертый раз дошел до полуфинальной стадии, но еще ни разу ее не одолел.

Зиннер уже гарантировал себе первое место в рейтинге профессионалов после French Open. Он обойдет сербского ветерана Новака Джоковича. Тот снялся с турнира перед четвертьфиналом из-за травмы колена.

Пары 1/2 финала French Open-2024:

  • Алькарас – Зиннер, 7 июня, не раньше 15:30
  • Рууд – Зверев, 7 июня, не раньше 15:30

 

Ранее "Ролан Гаррос" раскрыл гонорарный фонд соревнований в этом году. Все полуфиналисты уже заработали по 650 тысяч евро. Триумфатор же одиночного разряда обогатится на 2,4 млн в евровалюте.

К слову, итальянец Зиннер обыграл болгарина Димитрова в 1/4 финала French Open.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис