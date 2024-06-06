Новый лидер, наследник Надаля и дважды финалист: известны полуфинальные пары French Open

Итальянец Янник Зиннер и еще три теннисиста претендуют на успех в Открытом чемпионате Франции 2024 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.
22-летний итальянский теннисист встретится с годом моложе испанцем Карлосом Алькарасом. Последний второй раз подряд дошел до полуфинала грунтового мэйджора.
В другом поединке 1/2 финала сойдутся норвежец Каспер Рууд и немецкий теннисист Алекс Зверев. Скандинав дважды подряд проиграл в финалах "Ролан Гарроса" (2022, 2023). Немец же с российскими корнями в четвертый раз дошел до полуфинальной стадии, но еще ни разу ее не одолел.
Зиннер уже гарантировал себе первое место в рейтинге профессионалов после French Open. Он обойдет сербского ветерана Новака Джоковича. Тот снялся с турнира перед четвертьфиналом из-за травмы колена.
Пары 1/2 финала French Open-2024:
Ранее "Ролан Гаррос" раскрыл гонорарный фонд соревнований в этом году. Все полуфиналисты уже заработали по 650 тысяч евро. Триумфатор же одиночного разряда обогатится на 2,4 млн в евровалюте.
К слову, итальянец Зиннер обыграл болгарина Димитрова в 1/4 финала French Open.
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