Новый кроссовер Toyota RAV4 впервые показали на официальных фото и назвали дату дебюта

Кроссовер Toyota RAV4 - один из мировых бестселлеров на авторынке. Несколько лет модель входит в тройку самых продаваемых автомобилей мира: в 2023 году было реализовано 1,07 млн таких машин, а в 2024 году, по предварительным данным, разошлось 1,02 млн экземпляров.

Даже на тизерах, где машина показана строго сверху, видно, что RAV4 будет иметь переработанную переднюю часть с угловатым оформлением. Судя по всему, новинка будет иметь массивный передок с фарами в стиле бумерангов, как у многих современных Toyota. Весь кузов тоже выполнен в соответствующей угловатой стилистике.

Другой официальной информации о машине пока нет. По предварительным данным, новый RAV4 будет построен на той же универсальной платформе GA-K, что и нынешний кроссовер, а главные изменения будут направлены на улучшение пассивной и активной безопасности.

Также больший акцент будет сделан на гибридных силовых установках, а чисто бензиновые версии вообще исчезнут с некоторых рынков, как это уже произошло с седаном Toyota Camry. Более того, ожидается и электрическая версия. Ждать подробностей осталось недолго: премьера нового кроссовера Toyota RAV4 запланирована на 21 мая.