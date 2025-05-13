ua en ru
Вт, 13 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Новий кросовер Toyota RAV4 вперше показали на офіційних фото та назвали дату дебюту

Вівторок 13 травня 2025 14:02
UA EN RU
Новий кросовер Toyota RAV4 вперше показали на офіційних фото та назвали дату дебюту Фото: кросовер Toyota RAV4 вперше показали на офіційних фото (pressroom.toyota.com)
Автор: Константин Широкун

Японський автовиробник анонсував кросовер Toyota RAV4 шостого покоління, і опублікував кілька фірмових тизерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Кросовер Toyota RAV4 – один світових бестселерів на авторинку. Кілька років модель входить до трійки автомобілів світу, що найбільше продаються: у 2023 році було реалізовано 1,07 млн ​​таких машин, а в 2024 році, за попередніми даними, розійшлося 1,02 млн екземплярів.

Новий кросовер Toyota RAV4 вперше показали на офіційних фото та назвали дату дебюту

Навіть на тизерах, де машина показана строго зверху, видно, що RAV4 матиме перероблену передню частину з незграбним оформленням. Судячи з усього, новинка матиме масивний передок з фарами у стилі бумерангів, як у багатьох сучасних Toyota. Весь кузов теж виконаний у відповідній незграбній стилістиці.

Іншої офіційної інформації про машину поки що немає. За попередніми даними, новий RAV4 буде побудований на тій самій універсальній платформі GA-K, що й нинішній кросовер, а головні зміни будуть спрямовані на покращення пасивної та активної безпеки.

Новий кросовер Toyota RAV4 вперше показали на офіційних фото та назвали дату дебюту

Також більший акцент буде зроблено на гібридних силових установках, а суто бензинові версії взагалі зникнуть із деяких ринків, як це вже сталося із седаном Toyota Camry. Більше того, очікується й електрична версія. Чекати на подробиці залишилося недовго: прем'єра нового кросовера Toyota RAV4 запланована на 21 травня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Автомобільний ринок Toyota Motor Corp
NEWS
У Стамбулі Зеленський готовий лише до прямої розмови з Путіним, - Подоляк
У Стамбулі Зеленський готовий лише до прямої розмови з Путіним, - Подоляк
DAILY
Громадянство без мови та іспитів: що змінить новий закон і чому його критикують
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Громадянство без мови та іспитів: що змінить новий закон і чому його критикують