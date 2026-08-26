Новый шаг к репарациям: как расширили Реестр убытков, нанесенных РФ в Украине

Главное: Новая категория : Международный реестр убытков (RD4U) начал принимать заявления по категории А3.4 насчет потери оплачиваемой работы или дохода из-за агрессии РФ.

: Международный реестр убытков (RD4U) начал принимать заявления по категории А3.4 насчет потери оплачиваемой работы или дохода из-за агрессии РФ. Кто может подать : заявления принимаются от наемных работников (с устным или письменным договором) и самозанятых лиц, которые не были зарегистрированы как ФОП (для ФОПов действует отдельная категория А3.5).

: заявления принимаются от наемных работников (с устным или письменным договором) и самозанятых лиц, которые не были зарегистрированы как ФОП (для ФОПов действует отдельная категория А3.5). Автоматическое заполнение : благодаря интеграции с базой Пенсионного фонда, история трудоустройства и доходов заявителей будет подтягиваться в "Дія" автоматически.

: благодаря интеграции с базой Пенсионного фонда, история трудоустройства и доходов заявителей будет подтягиваться в "Дія" автоматически. Когда ждать выплат: размер компенсаций впоследствии определит специальная Компенсационная комиссия, а выплаты начнутся после создания Компенсационного фонда.

Что именно изменилось в Реестре убытков

Шуляк рассказала, что начиная с 25 августа 2026 года Международный реестр убытков (RD4U) начал принимать заявления о репарациях по новой категории А3.4 "Потеря оплачиваемой работы" (в результате вооруженной агрессии РФ).

Она объяснила, что заявления в этой категории охватывают два типа пострадавших:

людей, работавших по найму (физических лиц, имевших устный или письменный трудовой договор (соглашение), предусматривавший выплату им заработной платы или иного вознаграждения за труд);

самозанятых лиц (физических лиц, осуществлявших независимую профессиональную или индивидуальную хозяйственную деятельность, но не зарегистрированных как физические лица-предприниматели (ФОП) в соответствии с законодательством Украины).

"Заявления в этой категории могут подаваться по поводу компенсации (заработной платы, компенсаций, надбавок, льгот, другого дохода), не полученной в результате фактической потери работы", - констатировала политик.

Она уточнила, что "такая компенсация должна быть выражена как сумма компенсации, не полученная за определенный период времени - за месяц, год и т.д.".

Как подать заявление и что для этого нужно

Все заявления в Международный реестр убытков подаются онлайн - через вебпортал "Дія".

Чтобы подать заявление в категории А3.4 "Потеря оплачиваемой работы", необходимо перейти по соответствующей ссылке.

"Для подачи заявления человек должен указать необходимые сведения и предоставить доказательства потери оплачиваемой работы", - сообщила Шуляк.

Она добавила, что благодаря интеграции с базой данных Пенсионного фонда Украины (ПФУ), "информация насчет истории трудоустройства и полученных доходов заявителей будет подтягиваться автоматически".

"Что значительно упростит процесс подачи заявления", - подчеркнула депутат.

Она напомнила также, что для физических лиц-предпринимателей (ФОПов), потерявших прибыль в результате российской агрессии, доступна отдельная категория - А3.5 "Потеря частного предпринимательства".

Сколько категорий заявлений открыто в Реестре

По данным Шуляк, по состоянию на данный момент в Международном реестре убытков открыто в целом 30 категорий заявлений:

для физических лиц;

для юридических лиц;

для органов государственной власти и местного самоуправления.

Так, например, в Реестр уже можно вносить заявления в таких нематериальных категориях, как:

вынужденное внутреннее перемещение;

серьезные телесные повреждения;

сексуальное насилие;

смерть близкого члена семьи;

исчезновение без вести близкого члена семьи;

пытки;

принудительный труд или служба;

депортация детей и взрослых и т.д.

Кроме этого, отметила Шуляк, речь идет и о возможности подаваться в категориях материального ущерба:

повреждение или уничтожение нежилого недвижимого имущества;

потеря доступа или контроля за недвижимым имуществом на временно оккупированных территориях (ВОТ) и т.д.

Размеры компенсаций и первые выплаты

В заключение Шуляк рассказала, что размеры компенсаций для таких пострадавших украинцев вскоре определит специальная комиссия - Компенсационная.

Сейчас она находится в процессе создания.

"Первые выплаты ожидают после создания специального Компенсационного фонда", - подытожила политик.