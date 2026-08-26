Новый шаг к репарациям: как расширили Реестр убытков, нанесенных РФ в Украине

Международный Реестр убытков, причиненных агрессией РФ против Украины, открыл для подачи заявлений новую категорию. Она касается потери оплачиваемой работы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елены Шуляк.
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Шуляк рассказала, что начиная с 25 августа 2026 года Международный реестр убытков (RD4U) начал принимать заявления о репарациях по новой категории А3.4 "Потеря оплачиваемой работы" (в результате вооруженной агрессии РФ).
Она объяснила, что заявления в этой категории охватывают два типа пострадавших:
"Заявления в этой категории могут подаваться по поводу компенсации (заработной платы, компенсаций, надбавок, льгот, другого дохода), не полученной в результате фактической потери работы", - констатировала политик.
Она уточнила, что "такая компенсация должна быть выражена как сумма компенсации, не полученная за определенный период времени - за месяц, год и т.д.".
Все заявления в Международный реестр убытков подаются онлайн - через вебпортал "Дія".
Чтобы подать заявление в категории А3.4 "Потеря оплачиваемой работы", необходимо перейти по соответствующей ссылке.
"Для подачи заявления человек должен указать необходимые сведения и предоставить доказательства потери оплачиваемой работы", - сообщила Шуляк.
Она добавила, что благодаря интеграции с базой данных Пенсионного фонда Украины (ПФУ), "информация насчет истории трудоустройства и полученных доходов заявителей будет подтягиваться автоматически".
"Что значительно упростит процесс подачи заявления", - подчеркнула депутат.
Она напомнила также, что для физических лиц-предпринимателей (ФОПов), потерявших прибыль в результате российской агрессии, доступна отдельная категория - А3.5 "Потеря частного предпринимательства".
По данным Шуляк, по состоянию на данный момент в Международном реестре убытков открыто в целом 30 категорий заявлений:
Так, например, в Реестр уже можно вносить заявления в таких нематериальных категориях, как:
Кроме этого, отметила Шуляк, речь идет и о возможности подаваться в категориях материального ущерба:
В заключение Шуляк рассказала, что размеры компенсаций для таких пострадавших украинцев вскоре определит специальная комиссия - Компенсационная.
Сейчас она находится в процессе создания.
"Первые выплаты ожидают после создания специального Компенсационного фонда", - подытожила политик.
Напомним, ранее в Международном реестре убытков открыли прием заявлений по новой категории репараций A1.2 - насчет вынужденного перемещения за пределы Украины.
Кроме того, мы рассказывали, что в ЕС до конца 2027 года планируют создать орган, который определит размеры компенсаций украинцам за моральный ущерб, нанесенный российской агрессией.
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