Новый руководитель ГУР Иващенко посетил Запорожское направление

Во время совместного совещания Иващенко с командующим Группировки войск на направлении и командирами соответствующих воинских частей обсудили актуальное положение на поле боя, проанализировали планы и намерения противника.

Определили пути углубления взаимодействия и координации всех составляющих Сил обороны Украины, в частности по усилению всех видов разведки.

"Важные акценты в разговоре - увеличение объемов поставок новейших технических средств разведки и вопросы подготовки разведчиков в соответствии с требованиями современной войны", отметили в ГУР.

Иващенко также заслушал доклады командиров воинских частей ГУР, привлеченных к боевым действиям на Запорожском направлении.

Фото: Иващенко посетил Запорожское направление (t.me/DIUkraine)

Руководитель военной разведки выразил благодарность воинам Департамента активных действий и "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины за ежедневную вооруженную борьбу за свободу и достоинство украинской нации.

"Судьба Украины сегодня зависит от нашей стойкости и профессионализма. Подчеркиваю, что наши подразделения должны действовать на опережение - именно поэтому так важно получать и владеть качественной разведывательной информацией. Отдельная благодарность спецназовцам ГУР - за стабильное пополнение обменного фонда и образцовое соблюдение норм Международного гуманитарного права. Продолжаем борьбу", - отметил Иващенко.

Кроме того, во время встречи с руководством Запорожской ОВА обсудили приоритеты для дальнейшего взаимодействия ради укрепления украинских защитников и эффективного отпора российским захватчикам.