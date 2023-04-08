Пасха завтра? Как может измениться церковный календарь и ждут ли Украину двойные праздники

Завтра, 9 апреля, христиане западного обряда будут отмечать Воскресение Христово, тогда как большинство украинцев, православных и греко-католиков, встретят Пасху 16 апреля.

Причиной несовпадения дат праздника является использование разных церковных календарей:

Римо-католики ведут исчисление по григорианскому стилю , а православные и греко-католики – по юлианскому или новоюлианскому .

, а православные и греко-католики – . Вопрос календарной реформы становится все более актуальным в Украине.

Особенно проблема обострилась с началом российской агрессии, когда у общества возник запрос отмежеваться от общих когда-то традиций.

Украинцы уже получили дополнительный выходной на Рождество по григориансокому календарю, а ПЦУ официально разрешила проводить Рождественское богослужение 25 декабря.

УГКЦ утвердила смену календаря, а Православная церковь планирует решить этот вопрос на Архиерейском Соборе 24 мая 2023 .

. Новый календарь в украинских церквях после реформы будет новоюлианским , а не григорианским.

после реформы , Эти календари очень похожи, но даты Пасхи в них не совпадают, что издавна является причиной споров между конфессиями.

Календарные разногласия: чем отличаются юлианский и григорианский стили

Со времен Древнего Рима общество и церковь пользовались юлианским календарем.

По прошествии лет в этом летоисчислении были обнаружены существенные неточности, ведь смещение астрономического и календарного равноденствия постоянно увеличивалось.

Это создавало проблемы при определении даты Пасхи, согласно утвержденному порядку Никейского собора 325 года: Пасха должна отмечаться в следующее воскресенье после полнолуния, наступающего после весеннего равноденствия (21 марта) и после еврейского праздника Песах.

На основе юлианского календаря была создана так называемая "вечная Пасхалия", которая предусматривала возможные даты праздника в цикле длительностью 532 года, повторявшегося циклически.

Однако к XVI веку разница между фактическим и календарным равноденствием достигла 10 дней. Поэтому Католическая церковь приняла решение о введении нового календаря, получившего название григорианского.

Фото: календарные разногласия между конфессиями возникли еще в XVI веке (Виталий Носач, РБК-Украина)

Поскольку с изменением календаря "вечная Пасхалия" перестала работать, была изобретена новая формула исчисления Пасхи. Она отвечала требованиям Никейского собора, но с редким исключением, когда христианская Пасха приходилась раньше еврейской.

Ректор Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости, священник ПЦУ Георгий Коваленко в комментарии РБК-Украина отметил, что празднование Воскресения Христового после иудейской Пасхи является одним из правил Вселенского Собора, а григорианский календарь не всегда дает такую возможность. Именно это и не позволяло православным принять такой календарь.

Кроме того, как объясняется в постановлении Синода ПЦУ, переход православной церкви на григорианский стиль мог трактоваться как признание высшего религиозного авторитета Римских пап.

Новоюлианский календарь как альтернатива

В ХХ веке большинство православных церквей мира все же перешли на новый стиль, ведь необходимость смены календарной традиции не исчезла. Так был введен новоюлианский календарь. Он стал альтернативой григорианскому и юлианскому, учтя их основные недостатки.

"Отличие новоюлианского от григорианского календаря именно в дате празднования Пасхи и праздников связанных с ней, например, Троицы. В новоюлианском календаре есть такой же переход в датах праздников в течение года, как и в григорианском. А вот Пасхалию православные решили считать по юлианскому ", – объяснил отличие календарей Георгий Коваленко.

То есть главная особенность нового юлианского календаря: даты всех непереходных праздников (Покрова Богородицы, Николая Чудотворца, Крещение Господне и др.) совпадают с григорианским календарем, а дата Пасхи – с юлианским.

Религиовед, доктор исторических наук Андрей Смирнов рассказал изданию, что новоюлианский календарь очень похож на григорианский, а к 28 февраля 2800 года все праздники по двум календарям будут совпадать. Однако дальше возможна погрешность, поскольку новоюлианский несколько по-другому исчисляет один день высокосного года.

Отметим, что новоюлианский стиль используют большинство поместных Восточных православных церквей: Вселенский патриархат Константинополя, Александрийский патриархат, Антиохийский патриархат, Румынский патриархат, Болгарская православная церковь, Церковь Кипра, Церковь Греции, Церковь Албании.

Также новоюлианский является общецерковным календарем в Восточно-католических церквях: Болгарская греко-католическая, Греко-византийская, Румынская греко-католическая. С 1 сентября 2023 им будет пользоваться и Украинская греко-католическая церковь.

Почему украинская церковь использует старый календарный стиль

В течение длительного периода украинский церковный календарь оставался юлианским, хотя во времена УНР, а затем и с появлением советской власти в нашей стране, был введен григорианский календарь для гражданского использования.

Церковь не переходила на новый стиль, чтобы с одной стороны избежать общих праздников с католиками, а с другой – выступая против коммунистов.

Фото: РПЦ и УПЦ МП придерживаются юлианского календаря (Виталий Носач, РБК-Украина)

Уже в годы независимости большое влияние на территории Украины долго имела Русская православная церковь (РПЦ) через УПЦ Московского патриархата. РПЦ использует именно юлианский календарь, а в тенденции перехода на новый стиль видит якобы "окатоличивание".

"В прошлые годы обновление календарной традиции было дискредитировано ее внешним навязыванием, принуждением к отказу от православной и национальной идентичности. Сопротивление календарной реформе в пределах бывшего СССР было также частью сопротивления тоталитарной большевистской политике," – объясняют в ПЦУ.

Кроме Православной церкви Украины, сейчас юлианским календарем продолжают пользоваться Русская, Грузинская, Сербская, Иерусалимская православные церкви.

Когда ПЦУ утвердит новый календарь

Еще с декабря прошлого года приходы, желавшие праздновать Рождество по новому календарю (25 декабря), имели такую возможность официально по решению Православной церкви Украины.

В феврале 2023 состоялся Синод, который разрешил приходам и монастырям по желанию переходить на новоюлианский календарь, сообщив своему епархиальному архиерею. При условии, если не менее двух третей членов соответствующей громады поддерживает новый стиль.

На том же Синоде было принято решение рассмотреть календарный вопрос для всей церкви в мае этого года.

Религиовед Андрей Смирнов рассказал, что сейчас в Православной церкви Украины уже насчитывается более 100 новостильных приходов.

"В мае на Архиерейском Соборе Православная Церковь Украины рассмотрит вопрос о всеобщей календарной реформе и полном переходе на Новоюлианский календарь", – отметил он.

По словам Георгия Коваленко, окончательно утверждение новоюлианского календаря для ПЦУ должно состояться на Архиерейском Соборе весной, а переход на новый стиль может произойти с 1 сентября 2023 (с нового церковного года).

"Если это будет большинство голосов, то вся церковь перейдет на новоюлианский календарь, но те приходы, которые будут того желать, останутся на старом стиле. Я думаю, что они получают такое благословение. С другой стороны, если большинство решит не переходить официально, то приходы, желающие перейти, уже сейчас имеют такую возможность", – считает священник ПЦУ.

Есть ли риски при переходе на новый стиль

Вопрос перехода на новый календарь в Украине давно обсуждается в церковной среде. Одним из примеров стали дискуссии о праздновании Рождества.

С учетом прошлого опыта ПЦУ признает существование риска раскола, связанного с календарной реформой. В то же время, опрошенные РБК-Украина эксперты считают, что необходимо обеспечить верующим право выбора, тогда переход не будет вызывать споров и пройдет постепенно.

Фото: переход на новый календарь может вызвать недовольство среди верующих из-за смены дат многих религиозных праздников (Виталий Носач, РБК-Украина)

По словам Андрея Смирнова, среди церковного руководства были небезосновательные опасения, что резкая реформа может вызвать недовольство у консервативно настроенного духовенства и верующих. Ведь речь идет не только об изменении даты празднования Рождества, но и обо всем комплексе годовых праздников.

Чтобы изучить реальную церковную потребность в календарных изменениях, ПЦУ разрешила приходам по желанию отслужить Рождественскую службу 25 декабря. Результаты этого эксперимента были учтены Синодом ПЦУ, который после этого одобрил порядок предоставления разрешения приходам и монастырям на использование новоюлианского календаря в исключительных случаях, и вынес вопрос об общей реформе на Архиерейский Собор.

"По моему мнению, есть все основания провести календарную реформу, одновременно обеспечив возможность желающим общинам и монастырям сохранить предыдущую календарную традицию. Такая свобода выбора позволит избежать церковных разделений и будет способствовать постепенной адаптации верующих к календарным изменениям", – отметил Андрей Смирнов.

Георгий Коваленко считает, что церковь будет уважать точку зрения каждой общины, а Собор в мае решит, будет ли официальный календарь ПЦУ новоюлианским или останется юлианским. Хотя приходы, желающие переходить на новый стиль, могут сделать это даже сейчас. То есть уже найдено решение, которое не создает проблемы разделений, как это было в другие столетия.

"Сегодня мы глубже понимаем и Священное Писание, и к календарю не относимся как к чему-то слишком сакральному, хотя и очень важному элементу, задающему определенный ритм религиозной жизни. Мы должны понимать, что в храме мы молимся не календарю, не цифрам и датам, а все же мы молимся Христу. И само исповедание нашей веры в Воскресение, или веры в Рождество Христово – не в датах", – подчеркнул священник.

Что будет с датой Пасхи

Даже при переходе на новый календарь украинцы будут праздновать Пасху по старому стилю. Это и есть особенность новоюлианской системы.

Однако в будущем существует вероятность, что все христиане мира будут отмечать праздник в один день. По мнению Георгия Коваленко, совместное решение может быть принято к двухтысячной годовщине Воскресения Христова в 2033 году.

"Уже несколько лет идут переговоры, разговоры и сделанные обнадеживающие заявления от Римского папы, от Вселенского патриарха, от Архиепископа Кентерберийского и от главы Коптской церкви о том, что есть желание величайших церквей мира договариваться о едином дне Пасхи", – говорит он.

Относительно того, могут ли быть в Украине две даты празднования Пасхи, подобно ситуации с Рождеством, Георгий Коваленко считает это нецелесообразным: "Я не думаю, что нам нужны два дня празднования Пасхи, хотя бы потому, что она празднуется 40 дней. Начинается с Великого дня, потом есть Светлая неделя, а потом есть еще 40 дней, а потом через 10 дней Троица. Это многодневный праздник".

Фото: изменений в дате празднования Пасхи пока не будет (Виталий Носач, РБК-Украина)

Стоит отметить, что Украинская греко-католическая церковь также будет отмечать Пасху по старому стилю после утверждения нового календаря, который вступит в силу 1 сентября 2023.

Как заявил глава УГКЦ Блаженнейший Святослав, календарная реформа церкви будет проходить в два этапа. Первый шаг подразумевает переход на новый стиль для непереходящих праздников. Что касается празднования Пасхи, то епископы "решили немного подождать".

При этом предстоятель УГКЦ надеется, что вопрос единой даты Пасхи для всех христиан может быть решен уже в 2025 году на 1700-летие Никейского собора.

Праздники по новому календарю

Со сменой календаря на новоюлианский даты большинства религиозных праздников сместятся на 13 дней. В то же время переходнящие праздники, в т.ч. Троица, будут исчисляться по старому стилю с даты Пасхи.

Георгий Коваленко в комментарии РБК-Украина выразил мнение, что в случае принятия решения на Соборе об утверждении нового церковного календаря для ПЦУ праздники будем отмечать именно по новоюлианскому стилю.

"Вероятно, останутся приходы или монастыри, желающие праздновать по старому стилю, но возможно будет принято такое решение, например, как у греко-католиков. Они дали несколько лет приходам, чтобы за этот период завершить весь процесс перехода на новый календарь", – считает он.

Даты праздников могут измениться следующим образом: