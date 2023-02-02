ПЦУ обсудит в мае календарную реформу

В четверг, 2 февраля, в Синодальном зале Митрополичьего дома состоялось очередное заседание Священного синода Православной церкви Украины. На повестке дня было утверждено много вопросов, среди которых коснулись вопроса новоюлианского календаря и календарной реформы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПЦУ .

Так, на заседании Священный синод утвердил порядок предоставления благословения приходам и монастырям ПЦУ на использование новоюлианского календаря.

Вместе с тем было решено созвать Собор для обсуждения новой календарной реформы.

"Было решено созвать 24 мая 2023 г. очередное заседание Архиерейского Собора, одним из вопросов повестки дня которого является обсуждение календарной реформы", - говорится в сообщении.

Отметим, основные христианские церкви в Украине живут по двум календарям: Григорианскому (Римо-католическая церковь) и Юлианскому (Греко-католическая и Православная церкви).

Также есть еще третий - Новоюлианский, который мало чем отличается от Григорианского. До 28 февраля 2800 года все праздники по обоим календарям будут совпадать, однако дальше возможна погрешность, поскольку Новоюлианский несколько иначе исчисляет один день високосного года.

Ранее сообщалось, когда Украина перейдет на новый календарь праздников.

Кроме того, за последний год значительно увеличилось количество тех, кто поддерживает идею переноса празднования Рождества с 7 января на 25 декабря.

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