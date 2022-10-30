В Новой Каховке россияне отключили интернет и запугивают местных для "эвакуации"

Сообщается, что оккупационная власть занятой территории Херсонской области пытается создать условия, непригодные для проживания местного гражданского населения.

"Так, в Новой Каховке, с 29 октября текущего года, отключен доступ к сети Интернет и через громкоговорители распространяют информацию о необходимости выезда из области в течение 48 часов из-за якобы угрозы ракетных ударов со стороны Вооруженных Сил Украины", - отмечают в Генштабе.

Под первоочередную "эвакуацию" подпадает медперсонал местных больниц и оперативные службы города.

Кроме того, оккупационные власти издали указ, обязывающий предпринимателей распродать весь продовольственный товар и закрыть магазины и рынки с 1 ноября.