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В Новой Каховке оккупанты ставят ПВО в жилых кварталах, - Генштаб

Фото: в Новой Каховке россияне ставят ПВО в жилых кварталах (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Оккупанты используют гражданское население Новой Каховки Херсонской области в качестве "живого щита".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Сообщается, что захватчики размещают силы ПВО в жилых кварталах города, чтобы сбивать средства поражения, предназначенные для военных объектов врага. Таким образом они подвергают местное население опасности.

Напомним, что российские военные начали активно мародерить во временно оккупированной Новой Каховке.

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