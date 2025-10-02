Новый iPhone 17 Pro получил скрытую функцию, которая изменит работу смартфона

Автор обзора отмечает, что при сравнении iPhone 17 Pro и iPhone Air он выбрал Air и доволен этим решением: батарея и камера не доставляют проблем. Однако новая паровая камера в Pro-модели заставляет задуматься о будущем.

Система охлаждения не станет главным фактором для покупки Pro-модели сегодня, но может оказаться решающей через несколько лет. Дело в том, что такая функция делает iPhone 17 Pro более "готовым к будущему" для задач, связанных с ИИ.

Как Apple объясняет паровую камеру

Новая архитектура iPhone 17 Pro включает паровую камеру собственной разработки Apple, которая улучшает отвод тепла и повышает производительность.

Деионизированная вода запаяна внутри камеры, которая лазерной сваркой встроена в алюминиевый корпус. Это позволяет эффективно отводить тепло от мощного процессора A19 Pro, обеспечивая его работу на более высоких уровнях производительности. Тепло распределяется по алюминиевому корпусу, поддерживая стабильную температуру и комфорт при удержании смартфона в руках.

По сути, паровая камера обеспечивает высокую производительность на стабильном уровне, даже при интенсивной нагрузке.

Испарительная камера в iPhone 17 Pro (фото: 9to5Mac)

AI и будущее нагрузки на iPhone

Автор отмечает, что ранее считался "футуристической" моделью Air. Но теперь iPhone 17 Pro выглядит более перспективным, так как готов к задачам, связанным с ИИ будущего.

ИИ становится все важнее для работы смартфонов - не только для эффектных функций вроде генерации видео. iOS 26, хоть и известна как обновление "Liquid Glass", тихо добавила более 20 функций Apple Intelligence. Основные тренды:

Apple старается запускать ИИ локально на устройстве

ИИ используется для улучшения повседневных задач.

Первое требует максимальной мощности процессора, так как задачи ИИ сильно нагружают систему. Второе означает, что базовые функции, вроде поиска или предложений опросов, также будут поддерживаться ИИ. Это повышает возможности iPhone, но увеличивает нагрузку на систему.

Apple Intelligence (фото: 9to5Mac)

Почему испарительная камера важна

iPhone 17 Pro с паровой камерой лучше всего подготовлен для всех будущих задач Apple Intelligence. Ранее iPhone 15 Pro и 16 Pro нагревались и замедлялись при выполнении определенных задач ИИ. Air пока справляется лучше, но с ростом количества функций ИИ ситуация может измениться.

Например, крупные обновления Siri с ИИ ожидаются в начале следующего года. Когда они появятся, использование функций Apple Intelligence возрастет, и iPhone с паровой камерой покажет заметное преимущество в производительности.