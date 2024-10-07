ua en ru
Пн, 07 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ізраїль новини Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Новый ход в чемпионской гонке. Ферстаппен запретит конкуренту фирменную фразу

Аликанте, Понедельник 07 октября 2024 13:57
UA EN RU
Новый ход в чемпионской гонке. Ферстаппен запретит конкуренту фирменную фразу Фото: Макс Ферстаппен (крайний слева) готов объяснить Ландо Норрису (в центре), кто был первым (redbullcontentpool.com)
Автор: Антон Федорцив

Трехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен борется с другими пилотами Формулы-1 не только на автодромах в разных уголках планеты, но и в высоких кабинетах Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PlanetF1.

Представители 27-летнего нидерландца заявили авторские права на его фирменную фразу Simply Lovely – "Просто прелестно". Заявка зарегистрирована Ведомством по интеллектуальной собственности ЕС в испанском Аликанте.

Ферстаппен решил оформить право на фразу еще в мае. В августе гонщик "Макларена" Ландо Норрис использовал эти же слова после победы на Гран-при Нидерландов. Спустя несколько дней патентный орган Евросоюза опубликовал заявление о возможности опротестовать авторские права Ферстаппена на фразу.

Команда нидерландца подала документы на использование высказывания Simply Lovely для производства одежды, аксессуаров к одежде и обуви, сфер рекламы, образования и организации автоспортивных мероприятий. Заинтересованные стороны могут направить возражения до 28 ноября. Пока этого еще никто не сделал.

Чемпионская интрига в сезоне-2024 Формулы-1

Соревновательный год стартовал с четырех побед Ферстаппена в пяти гран-при. Однако постепенно результаты гонщиков выровнялись, а в следующих 13-ти этапах нидерландец победил лишь трижды.

Более того, последняя победа действующего чемпиона датирована 23 июня. Тогда Ферстаппен триумфовал в Барселоне. С тех пор победы одержали 5 пилотов. В частности, Норрис выиграл дважды (Нидерланды, Сингапур). Как следствие, британец сократил отставание от нидерландского гонщика в общем зачете пилотов до 52-х очков.

В календаре нынешнего сезона остаются 6 гран-при. Ближайший уикенд состоится в США. "Трасса Америк" в штате Техас примет пилотов 18-20 октября.

К слову, ранее "Альпин" осталась без двигателей "Рено" на сезон-2026.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Формула-1 Авторское право
NEWS
В ТЦК за 7 дней, повестки по почте и бронь. Как изменили правила мобилизации в Украине
В ТЦК за 7 дней, повестки по почте и бронь. Как изменили правила мобилизации в Украине
DAILY
Год после атаки ХАМАС. Как Израиль ведет войну против террористов и что будет дальше
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Год после атаки ХАМАС. Как Израиль ведет войну против террористов и что будет дальше