Новый глава НБУ получил заместителя из Офиса президента: биография
Заместителем председателя Национального банка Украины назначен Дмитрий Олейник. Он занял вакантную должность и приступил к исполнению своих обязанностей с 25 октября 2022 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .
Накануне Совет Национального банка Украины назначил его на должность заместителя председателя по представлению главы НБУ Андрея Пышного.
Дмитрий Олейник работает в финансовой системе Украины с 2005 года.
Начал с должности специалиста отделения УкрСиббанка. После этого на протяжении 2007-2013 годов работал в украинских и международных банках.
В 2013 году начал работу в международной компании PricewaterhouseCoopers, предоставляя консалтинговые услуги банкам в регионе Центральной и Восточной Европы и государственным учреждениям Украины.
С 2017 года работал директором департамента кредитных рисков и оценки активов Сбербанка, затем директором генерального департамента по управлению рисками.
В 2019 году работал директором Департамента финансовой политики Министерства финансов Украины.
С мая 2021 г. и до назначения в Национальный банк был генеральным директором Директората по вопросам экономической политики Офиса президента Украины.
В 2007 году окончил Хмельницкий национальный университет по специальности "Экономическая кибернетика", в 2011 году - аспирантуру этого университета. С 2020 учится в аспирантуре ГННУ "Академия финансового управления".
Председатель Национального банка имеет шестерых заместителей, которые назначаются должности и освобождаются от должностей Советом Национального банка по представлению председателя Национального банка.
Верховная рада 7 октября назначила нового главу Национального банка Украины. Пост занял экс-глава Ощадбанка Андрей Пышный. Предыдущий глава НБУ Кирилл Шевченко подал в отставку по состоянию здоровья после того, как ему объявили подозрение за деятельность в должности главы другого государственного банка - Укргазбанка.