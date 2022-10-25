Новий голова НБУ отримав заступника з Офісу президента: біографія
Заступником голови Національного банку України призначений Дмитро Олійник. Він обійняв вакантну посаду та приступив до виконання своїх обов'язків із 25 жовтня 2022 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.
Напередодні Рада Національного банку України призначила його на посаду заступника голови за поданням голови НБУ Андрія Пишного.
Дмитро Олійник працює у фінансовій системі України з 2005 року.
Розпочав з посади фахівця відділення Укрсиббанку. Після цього упродовж 2007 - 2013 років працював у українських та міжнародних банках.
У 2013 році розпочав роботу в міжнародній компанії PricewaterhouseCoopers, надаючи консалтингові послуги банкам в регіоні Центральної та Східної Європи, та державним установам України.
Із 2017 року працював директором департаменту кредитних ризиків та оцінки активів Ощадбанку, згодом - директором генерального департаменту з управління ризиками.
У 2019 році працював директором Департаменту фінансової політики Міністерства фінансів України.
З травня 2021 року і до призначення в Національний банк був генеральним директором Директорату з питань економічної політики Офісу президента України.
У 2007 році закінчив Хмельницький національний університет за спеціальністю "Економічна кібернетика", у 2011 році - аспірантуру цього університету. З 2020 року навчається в аспірантурі ДННУ "Академія фінансового управління".
Голова Національного банку має шістьох заступників, які призначаються на посади та звільняються з посад Радою Національного банку за поданням голови Національного банку.
Верховна рада 7 жовтня призначила нового очільника Національного банку України. Посаду зайняв екс-глава Ощадбанку Андрій Пишний. Попередній голова НБУ Кирило Шевченко подав у відставку за станом здоров'я після того, як йому оголосили підозру за діяльність на посаді голови іншого державного банку - Укргазбанку.