Новый глава МИД Польши прибыл с визитом в Киев

"Первый визит за границу. Уже там", - написал Сикорский и опубликовал фото из центра Киева.

Pierwsza wizyta zagraniczna; Już na miejscu. pic.twitter.com/59dE9n9XWp — Radosław Sikorski (@sikorskiradek) December 22, 2023

Підтримка України з боку Польщі

Польща стала активно допомагати Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ. Така підтримка включала як озброєння, так і гуманітарні питання, а також політичні.

Так, Польща прийняла понад мільйон біженців з України. Також Варшава лідирує у закликах до партнерів по НАТО направити Україні більше допомоги із озброєнням.

У грудні минулого року колишній прем'єр Польщі Матеуш Моравецький говорив, що Варшава продовжить надавати Україні підтримку у боротьбі з російською агресією та у 2023 році.

Крім цього, Польща підписала "рамковий контракт" з Європейським оборонним агентством (EDA) на спільні закупівлі 155-мм боєприпасів для України.

Блокада границы с Польшей

Напомним, польские перевозчики с начала ноября начали забастовку на нескольких пунктах пропуска на границе с Украиной. Они требуют, чтобы ЕС отменил с нашей страной "транспортный безвоз".

Местные власти запретили проводить там забастовки, но позже суд отменил такое решение.

Недавно новоназначенный министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак заявил о сложностях с разблокированием границы с Украиной. Чиновник отметил, что протест перевозчиков является "затягивающимся гордиевым узлом".