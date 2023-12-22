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Новый глава МИД Польши прибыл с визитом в Киев

Фото: министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в Киеве (twitter.com/sikorskiradek)
Автор: Татьяна Степанова

Новоназначенный министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прибыл с рабочим визитом в Киев в пятницу, 22 декабря. Это его первая заграничная поездка в новой должности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) польского министра.

"Первый визит за границу. Уже там", - написал Сикорский и опубликовал фото из центра Киева.

Підтримка України з боку Польщі

Польща стала активно допомагати Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ. Така підтримка включала як озброєння, так і гуманітарні питання, а також політичні.

Так, Польща прийняла понад мільйон біженців з України. Також Варшава лідирує у закликах до партнерів по НАТО направити Україні більше допомоги із озброєнням.

У грудні минулого року колишній прем'єр Польщі Матеуш Моравецький говорив, що Варшава продовжить надавати Україні підтримку у боротьбі з російською агресією та у 2023 році.

Крім цього, Польща підписала "рамковий контракт" з Європейським оборонним агентством (EDA) на спільні закупівлі 155-мм боєприпасів для України.

Блокада границы с Польшей

Напомним, польские перевозчики с начала ноября начали забастовку на нескольких пунктах пропуска на границе с Украиной. Они требуют, чтобы ЕС отменил с нашей страной "транспортный безвоз".

Местные власти запретили проводить там забастовки, но позже суд отменил такое решение.

Недавно новоназначенный министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак заявил о сложностях с разблокированием границы с Украиной. Чиновник отметил, что протест перевозчиков является "затягивающимся гордиевым узлом".

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