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Новый генсек НАТО обсудил с главой МИД Польши усиление ПВО Украины

Фото: генеральный секретарь НАТО Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В среду, 2 октября, глава МИД Польши Радослав Сикорский провел первый разговор с новым генсеком НАТО Марком Рютте. В ходе беседы, в частности, речь шла об Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт польского внешнеполитического ведомства.

"В ходе беседы, которая началась с поздравлений со вступлением в должность, обсуждалась текущая ситуация в Украине, перспективы расширения НАТО и обострение ситуации на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.

В частности, новый генеральный секретарь НАТО поблагодарил Польшу за ее усилия по поддержке Украины, а также отметил острую необходимость в укреплении систем ПВО Украины и улучшении логистик ВСУ.

Оба политика сошлись во мнении, что российские ракеты и беспилотники, которые нарушают границы стран НАТО и над которыми армия РФ теряет контроль, становятся проблемой.

Говоря о конфликте на Ближнем Востоке, Марк Рютте акцентировал внимание на многочисленных воинских контингентах государств-членов НАТО и стран-кандидатов в НАТО, размещенных в зоне конфликта, для которых сложившаяся ситуация может представлять угрозу.

Также на сайте МИД Польши сказано, что от имени премьер-министра Дональда Туска министр Сикорский пригласил нового генерального секретаря НАТО посетить Варшаву.

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