Новый генсек НАТО назвал путь Украины в Альянс необратимым

"Мы должны работать, чтобы наше население жило в безопасности. Мы будем дальше поддерживать Украину, приближать ее к НАТО. Потому что в Европе не будет надежной безопасности без мощной независимой Украины. Я знаю это по собственному опыту. В 2014 году был сбит самолет MH-17 недалеко от линии фронта. Мы должны работать, чтобы такое не повторилось", - отметил Рютте.

Он также подчеркнул важность выполнения задач, поставленных на Вашингтонском саммите, для поддержки Украины на ее необратимом пути в НАТО.

"Мы должны выполнять задачи, поставленные на Вашингтонском саммите помогать Украине на необратимом пути в НАТО. Потому что Украина должна занять надлежащее место", - подчеркнул он.