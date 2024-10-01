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Новый генсек НАТО назвал путь Украины в Альянс необратимым

Фото: генсек НАТО Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о необходимости поддержки Украины и приближения ее к членству в Альянсе. Он подчеркнул, что без независимой и сильной Украины в Европе не будет надежной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию церемонии.

"Мы должны работать, чтобы наше население жило в безопасности. Мы будем дальше поддерживать Украину, приближать ее к НАТО. Потому что в Европе не будет надежной безопасности без мощной независимой Украины. Я знаю это по собственному опыту. В 2014 году был сбит самолет MH-17 недалеко от линии фронта. Мы должны работать, чтобы такое не повторилось", - отметил Рютте.

Он также подчеркнул важность выполнения задач, поставленных на Вашингтонском саммите, для поддержки Украины на ее необратимом пути в НАТО.

"Мы должны выполнять задачи, поставленные на Вашингтонском саммите помогать Украине на необратимом пути в НАТО. Потому что Украина должна занять надлежащее место", - подчеркнул он. 

Рютте – новый генсек НАТО

1 октября Йенс Столтенберг официально передал полномочия генерального секретаря НАТО бывшему премьер-министру Нидерландов Марку Рютте.

Рютте является активным сторонником поддержки Украины. Он сыграл важную роль в убеждении США в необходимости отправки F-16 для укрепления украинской обороны.

Страны-члены НАТО рассматривали несколько кандидатур на должность генерального секретаря, в частности министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, однако США не поддержали его кандидатуру.

В конце концов, на должность генерального секретаря НАТО был избран экс-премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Его кандидатуру поддержали все союзники после длительных переговоров и преодоления несогласия со стороны Венгрии, Турции и Словакии.

Подробнее о новом генсеке НАТО и его позиции по Украине читайте в материале РБК-Украина.

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НАТОМарк Рютте