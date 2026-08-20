Новый эконалог может усилить давление на промышленность и противоречит практике ЕС, - ФРУ

Федерация работодателей Украины (ФРУ) призвала Министерство экономики и окружающей среды пересмотреть законопроект по экологическому налогу за захоронение отходов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на письмо ФРУ к министру экономики и окружающей среды Александру Кравченко.

В ФРУ считают, что предложенные изменения преждевременны, могут существенно усилить финансовую нагрузку на добывающие предприятия и не отвечают подходам, применяемым в Европейском Союзе.

Правила для отходов от добычи: детали законопроекта

Законопроект предусматривает изменение классификации отходов и повышение ставок экологического налога за их захоронение.

При этом введение изменений предлагается еще до принятия отдельного закона "Об управлении отходами добывающей промышленности", который должен определитьправовой статус таких отходов, правила их учета и критерии классификации.

"Фактически речь идет о внедрении фискальных изменений без одновременного внедрения комплексных механизмов усовершенствования управления отходами в добывающей промышленности", - отмечается в обращении.

Новый налог не соответствует европейскому подходу

В ФРУ подчеркивают, что европейское законодательство предусматривает отдельный подход к отходам добывающей промышленности, в частности, к инертным отходам и незагрязненной почве, которые несут меньшие экологические риски.

В частности, Директива ЕС 2006/21/ЕС не предусматривает прямого налогообложения таких отходов. Для отдельных объектов применяется механизм финансовых гарантий, которые должны обеспечить выполнение обязательств по рекультивации земель.

В Федерации также обращают внимание, что отходы при добыче образуются непосредственно в процессе добычи полезного ископаемого, поэтому налог не может стимулировать сокращение их образования так же, как в случае бытовых или промышленных отходов, которые можно сортировать или перерабатывать.

"Налогообложение нейтральных по своей сути отходов горнодобывающей промышленности не будет иметь экологического смысла, но создаст дополнительное финансовое бремя для предприятий в военное время", - отмечают в ФРУ.

В обращении также подчеркивается, что в ряде стран, в частности, Польше, Канаде, США, Швеции и Южной Африке, специальный налог на размещение отвалов пород при добыче железной руды не применяется.

ФРУ предупреждает о финансовых и инвестиционных рисках

Отдельным риском в Федерации называют возможность распространения нового налога на уже скопленные отходы. Такой подход, по мнению ФРУ, может противоречить принципу необратимости действия законов во времени, поскольку предприятия не могли учесть будущую налоговую нагрузку во время предыдущей деятельности.

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Кроме того, законопроект не содержит четкого механизма разграничения уже накопленных отходов и тех, кторые будут образовываться после вступления изменений в силу.

В ФРУ предупреждают, что введение нового налога без четкой правовой базы может:

ухудшить инвестиционный климат;

усилить финансовое давление на добывающие предприятия;

поставить украинскую промышленность в худшие конкурентные условия по сравнению с производителями в странах ЕС.

Федерация предлагает сначала принять профильный закон об управлении отходами добывающей промышленности и привести украинское регулирование в соответствие европейским нормам. Только после этого, по мнению организации, целесообразно комплексно пересматривать нормы Налогового кодекса.

"Фискальная функция государства не должна вредить промышленности и ухудшать инвестиционный климат", - подытожили в Федерации работодателей Украины.