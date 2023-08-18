Новый букмекер, которого связывают с PariMatch, столкнулся со сложностями в работе monobank

"В рамках постоянной борьбы с незаконным игорным трафиком сообщаю: Уважаемые игроки! Никаких сбоев с оплатами, как на экране, у нас нет. Это проблема на стороне торговой точки. Попытайтесь, пожалуйста, играть в шахматы», - написал Гороховский.

Санкции против Parimatch

В марте 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против ряда российских букмекерских контор.

В список санкций попали несколько структур букмекерского бренда международной холдинговой компании "Parimatch".

Как оказалось, в структуру компаний Parimatch Tech относятся компании, созданные гражданами Российской Федерации.

По запросу РБК-Украина в Службе безопасности Украины также отметили, что будут устанавливать связи этих компаний с попавшими под украинские санкции фирмами.

"На сегодня получена информация, которая дает основания для дополнительного изучения связей "Ретен Энтертейнмент Лтд", "Риллиус Холдинг Лититед" и БТБ "Бетлаб Холдингс ЛТД" с российскими бенефициарами группы компаний Parimatch", - сообщили в ведомстве.

Также мы писали, что Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) обратилась к аппарату Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и правоохранительным органам из-за попыток PariMatch обойти санкции за связи с Россией.

Напомним, суд в апелляции признал публикацию РБК-Украина о работе Parimatch в России после начала войны достоверной.