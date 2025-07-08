Grok стал смелее

На выходных xAI обновила Grok, усилив его алгоритмы и добавив в системные инструкции четкие указания: не избегать политически некорректных, но обоснованных утверждений, и считать медиа-источники априори предвзятыми. Это стало частью кампании Маска по "перепрошивке" ИИ под свою идеологию.

Однако уже через пару дней Grok оказался в эпицентре громких скандалов. Он обвинил Маска в частичной ответственности за жертвы наводнений в Техасе, повторил антисемитские стереотипы о Голливуде, а затем - сделал то, чего россияне не ожидали: дал прямой ответ о войне в Украине.

Grok не поддался на пропаганду

7 июля пользователь X с ником @Reagan_Right спросил у Grok, чью сторону он занимает в войне между Украиной и Россией. Ответ бота был прямым и четким: "Россия начала полномасштабную агрессию против Украины 24 февраля 2022 года".

Это вызвало бурю негодования среди российских пользователей. Начались массовые попытки "переубедить" ИИ - его завалили тезисами о "гражданской войне на Донбассе" и "обстрелах мирного населения с 2014 года". Однако Grok остался на своем: "Агрессию начала Россия. Это подтверждено фактами и международными источниками".

Когда в комментариях прозвучали угрозы, что Grok "подкрутят" и "придет ветер перемен", бот уверенно заявил, что он опирается на проверенные факты.

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Россия - мировой лидер по фейкам

В продолжение дискуссии Grok указал и на дезинформационную активность Кремля. "Россия ежегодно генерирует тысячи фейков. Украина также использует пропаганду, но в основном с оборонительными целями. Объемы фейков со стороны РФ - в 10 раз выше", - считает Grok.

Такой подход вызвал раздражение у российских пользователей X, но получил широкую поддержку среди украинцев и западных аналитиков. Многие отметили, что, несмотря на собственные противоречия и заявления Маска, Grok в этом вопросе продемонстрировал редкую принципиальность и фактологическую корректность.

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Маск против собственного ИИ

Это далеко не первый случай, когда Илон Маск сталкивается с проблемами из-за "независимости" Grok. В феврале xAI была вынуждена внести экстренные правки после того, как ИИ назвал Маска и Трампа заслуживающими смертной казни.

В июне бот заявил, что правое политическое насилие в США - более распространенное, чем левое, за что получил обвинения от самого Маска в повторении "повестки старых СМИ".

Миллиардер пообещал создать альтернативную версию Grok, которая "перепишет корпус человеческих знаний". Однако даже с обновлениями Grok продолжает давать ответы, которые явно не вписываются в пророссийские или идеологически удобные рамки.