Новый антирекорд. РФ за год потеряла войска численность почти 36 мотострелковых дивизий

Как отмечается, в прошлом году враг понес суммарно больше потерь чем за 2022-й и 2023 годы. Наибольшие потери за год и за время полномасштабной войны зафиксированы в декабре - 48 670 российских военных. Предыдущий рекорд потерь армии РФ в живой силе был в ноябре 2024 года - 45 720 солдат.

Кроме того, в прошлом году Силы обороны уничтожили и подбили 3 689 танков противника, это условно 119 танковых батальонов. Больше всего танков ВСУ уничтожили в мае, только за одни сутки 12 мая поразили 31 танк оккупантов. Это количество техники танкового батальона.

В прошлом году украинские воины уничтожили и подбили 8 956 боевых бронированных машин врага - это количество ББМ более 37 мотострелковых дивизий. Больше всего пораженной вражеской бронетехники в октябре 2024 года - 923 единицы. Такое количество ББМ уничтоженных за месяц стоило России ориентировочно не менее полумиллиарда долларов.

За прошлый год украинские защитники также поразили 13 050 единиц артиллерийских средств врага. Этого хватило бы для укомплектования 725 артдивизионов.