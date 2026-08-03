Новая Magura ГУР впервые ударила по наземным целям РФ в Крыму (видео)

В этот раз под удары бойцов "Group 13" на полуострове попали:

российская машина управления из состава комплекса РЛС "Подлет";

система распознавания "свой-чужой" - радиолокационный запросник (РЛС) "Пароль-4".

Очередную операцию успешно провели в конце июля 2026 года.

Стоит отметить, что спецназовцы ГУР применили новейшие морские платформы Magura, в том числе носители FPV-дронов.

Благодаря этому удалось успешно поразить наземные цели врага в Крыму.

"Отныне наши "Магуры" угрожают российским оккупантам и на суше - это кардинальный перевод борьбы в другую плоскость. В общем наши операции во время войны с российским агрессором подтверждают: захватчикам в Крыму не будет места ни в акватории, ни в небе над Черным морем, ни на крымской земле. Крым - это Украина", - прокомментировал успешную операцию командир "Group 13" с позывным "Тринадцатый".

К слову, за время полномасштабной войны бойцы "Group 13" уничтожили девять и повредили пять российских кораблей.

Более того, они уничтожили три вражеских вертолета и повредили еще один. Также под удары ГУРовцев попали два истребителя оккупантов из состава Черноморского флота РФ.