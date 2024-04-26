Новейшие ракеты, полученные Украиной от США, не оправдали себя: в Пентагоне объяснили причину

Об этом рассказал заместитель министра обороны США по вопросам закупок и поддержки Уильям Лаплант, сообщает РБК-Украина со ссылкой на форум безопасности CSIS.

"Одна компания, которую я оставлю неназванной, реализовала действительно крутую идею по превращению вооружения класса "воздух-земля" в систему наземного запуска большой дальности. Они работали над ней так быстро, как могли, и мы даже сократили испытания прототипов до проверки на надежность". После этого мы отправили это вооружение украинцам, однако оно не сработало", - сказал Лаплант.

Он пояснил, что данные боеприпасы не сработали по нескольким причинам, включая:

работу систем радиоэлектронной борьбы,

обычную грязь и использование с земли,

а также особенности, связанные с тактикой применения.

Вероятно, Лаплант говорил о недавно разработанных ракетах GLSDB от Boeing, создававшихся на основе авиационных высокоточных бомб GBU-39/B Small Diameter Bomb (SDB). Их испытания завершились в декабре прошлого года, а первые подтверждения применения против россиян появились в феврале этого года.

Лаплант обобщил положение дел, подчеркнув, что "когда вы присылаете людям, борющимся за свою жизнь, неработающее оружие, они пытаются использовать его трижды, а затем просто отбрасывают в сторону. Так и произошло".