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Новейшие ракеты, полученные Украиной от США, не оправдали себя: в Пентагоне объяснили причину

США, Пятница 26 апреля 2024 21:10
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Новейшие ракеты, полученные Украиной от США, не оправдали себя: в Пентагоне объяснили причину Фото: ракеты GLSDB не оправдали ожиданий по опыту войны в Украине (SAAB)
Автор: Карина Левицкая

Малогабаритные высокоточные боеприпасы GLSDB не оправдали ожиданий по опыту войны в Украине.

Об этом рассказал заместитель министра обороны США по вопросам закупок и поддержки Уильям Лаплант, сообщает РБК-Украина со ссылкой на форум безопасности CSIS.

"Одна компания, которую я оставлю неназванной, реализовала действительно крутую идею по превращению вооружения класса "воздух-земля" в систему наземного запуска большой дальности. Они работали над ней так быстро, как могли, и мы даже сократили испытания прототипов до проверки на надежность". После этого мы отправили это вооружение украинцам, однако оно не сработало", - сказал Лаплант.

Он пояснил, что данные боеприпасы не сработали по нескольким причинам, включая:

  • работу систем радиоэлектронной борьбы,
  • обычную грязь и использование с земли,
  • а также особенности, связанные с тактикой применения.

Вероятно, Лаплант говорил о недавно разработанных ракетах GLSDB от Boeing, создававшихся на основе авиационных высокоточных бомб GBU-39/B Small Diameter Bomb (SDB). Их испытания завершились в декабре прошлого года, а первые подтверждения применения против россиян появились в феврале этого года.

Лаплант обобщил положение дел, подчеркнув, что "когда вы присылаете людям, борющимся за свою жизнь, неработающее оружие, они пытаются использовать его трижды, а затем просто отбрасывают в сторону. Так и произошло".

GLSDB в Украине

Первые разговоры о поставках ракет GLSDB в Украину начались еще в 2022 году. США долгое время сомневались в поставках новых ракет, ведь по их мнению, это могло привести к эскалации конфликта, однако в феврале 2023 года в Пентагоне подтвердили передачу Украине ракет GLSDB.

Министр обороны Украины, которым на тот момент был Алексей Резников, отмечал, что Украина не будет использовать данный вид вооружения для ударов по территории РФ, а только будет защищаться ими на территории временно оккупированной Украины.

РБК-Украина сообщало, чем именно особенны эти ракеты. Подробнее о них можно узнать в материале РБК-Украина.

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